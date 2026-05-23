Škorpija ulazi u ovu subotu, 23. maja, s intenzivnim osećajem da se ispod površine svakodnevnih događaja krije nešto mnogo važnije. Vaša prirodna tajanstvenost danas će biti dodatno naglašena, što može zaintrigirati ljude u vašoj blizini, ali ih i pomalo zastrašiti.

Škorpija se neće zadovoljiti površnim razgovorima o vremenu ili sportu; tražićete dubinu i istinu u svakom kontaktu. Danas je izvrstan trenutak za istraživanje neke teme koja vas dugo zanima ili za rešavanje misterija koji vas muči na radnom mestu, čak i ako je neradni dan. Vaša intuicija je nepogrešiva i vodiće vas tačno tamo gde trebate biti kako biste otkrili skrivene motive drugih ljudi.

Iskrenost bez maski i finansijski dobitak

Sredinom dana, Škorpija bi mogla doći u posed poverljive informacije koja bi mogla promeniti njeno mišljenje o bliskom saradniku. Umesto impulsivne reakcije, zadržite to za sebe i posmatrajte razvoj situacije.

Na finansijskom planu, moguć je neočekivani manji dobitak ili povraćaj starog duga na koji ste već zaboravili. To će Škorpija iskoristiti za investiciju u nešto što joj donosi strast, bilo da je reč o opremi za sport ili knjizi koja obrađuje psihologiju. Ipak, budite oprezni u komunikaciji s autoritetima ili starijim članovima porodice, jer bi vaša potreba za istinom po svaku cenu mogla zvučati previše oštro i izazvati nepotrebne tenzije.

Oprez u saobraćaju i intenzivno veče

Zvezde upozoravaju pripadnike znaka Škorpije da danas paze u saobraćaju, posebno ako planirate duže putovanje. Proverite ulja i pritisak u gumama, jer bi vas sitni tehnički kvar mogao usporiti u najgorem mogućem trenutku.

Veče je rezervisano za strast i intenzivne emocije. Ako ste u vezi, Škorpija će želeti provesti vreme u intimi svog doma, daleko od tuđih pogleda, dok bi slobodne Škorpije mogle doživeti fatalan susret s osobom koja zrači sličnom energijom. Nemojte se palšiti pokazati svoju ranjivu stranu; ona je danas vaša najveća snaga. Završite dan uz meditaciju ili fizičku aktivnost kako biste izbacili nakupljenu energiju.

