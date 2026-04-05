Izbor pravog rumenila može jednim potezom vašem licu podariti potpuno svež i podmlađen izgled, ili postići upravo suprotan efekat.

Prema postulatima teorije boja (eng. ,,Color Theory"), ključ harmonije lica leži u suptilnom uparivanju pigmenata sa vašom prirodnom harmonijom boja na licu. Dok određene nijanse deluju kao prirodan produžetak vašeg rumenog tena, pogrešan odabir vrlo lako može rezultirati neželjenim „klovnovskim“ izgledom.

Ove sezone u fokusu su dve, naizgled ekstremne, nijanse: Barbi roze i vatreno crvena. Iako na prvi pogled deluju zahtevno za nošenje, uz poštovanje pravila harmonije boja, obe pružaju moderan i neverovatno prirodan izgled. Tajna je, naravno, u pogađanju pravog podtona.

Roze rumenilo idealno za hladni podton

Roze boja na obrazima večni je simbol prolećne svežine, ali ove godine dolazi u svom najodvažnijem izdanju.

Ako je vaš podton hladan (karakterišu ga plavičaste vene i koža koja bolje izgleda uz srebrni nakit), Barbi roze boja je vaša najbolja saveznica.

Zašto funkcioniše: Hladni podtonovi savršeno se stapaju sa hladnom Barbie roze nijansom. Ta intenzivna, hladna nijansa zato stvara vizuelnu koheziju sa vašom kožom, delujući kao prirodna dopuna vašem tenu.





Hladni podtonovi savršeno se stapaju sa hladnom Barbie roze nijansom. Ta intenzivna, hladna nijansa zato stvara vizuelnu koheziju sa vašom kožom, delujući kao prirodna dopuna vašem tenu. Savet: Birajte kremaste teksture koje se stapaju sa kožom. Nanesite je visoko na jagodice za moderan lifting efekat koji oponaša prirodnu svežinu, savetuje Vogue.

Vatreno crveno rumenilo idealno za topli podton

Crveno rumenilo je dugo bilo tabu u svetu lepote, ali ga proleće 2026. rehabilituje kao ultimativni simbol zdravlja.

Za one sa toplim podtonom (zlatne ili maslinaste primese u koži i vene koje vuku na zeleno), vatreno crvena nijansa rumenila postaje nezamenljiva.

Zašto funkcioniše: Topli podton kože u sebi nosi žute i zlatne pigmente. Crvena boja sa narandžastim podtonom u interakciji sa takvim podtonom odražava tu toplinu. Umesto da deluje agresivno, ona licu daje dimenziju i vitalnost.





Topli podton kože u sebi nosi žute i zlatne pigmente. Crvena boja sa narandžastim podtonom u interakciji sa takvim podtonom odražava tu toplinu. Umesto da deluje agresivno, ona licu daje dimenziju i vitalnost. Savet: Manje je više. Crveni pigmenti su izrazito snažni, zato ih nanosite tehnikom „tačkanja“ i dobro ujednačite ka spoljnim ivicama lica. Cilj je postići onaj suptilni rumeni izgled, kao da ste upravo proveli popodne uživajući u toplini prolećnog sunca na kafi sa prijateljima.

Bonus video: