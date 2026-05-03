Od raznih stvari moguće je postati zavisan (svako od nas zna svoju dijagnozu), ali da je moguće postati zavisan od kupusa, e to nam do sada nije palo na pamet. Ipak, uverenja su tu da se ruše, pa je tako poslednji viralni gastro trend posvećen kupusu srušio sve što sam mislila da znam o tom zanemarenom kralju vitamina C.

Neke stvari kod kupusa (da, ovo će stvarno biti tekst o kupusu) vrlo su praktične u kuhinji; kao prvo, cenovno je vrlo pristupačan, kao drugo, najduže će izdržati u vašem frižideru kada svi njegovi povrtni sunarodnici odustanu, kao treće, jako dobro podnosi različite snažne začine. U Aziji itekako dobro znaju šta s njim, odakle dolazi i novi viralni trend koji kupus postavlja na presto zdrave dnevne užine .

Na TikToku se poslednjih meseci posebno izdvojio trend pod nazivom ,,addictive cabbage", jednostavna salata od kupusa koja je, uprkos skromnim sastojcima, postala jedan od najpopularnijih comfort food recepata na društvenim mrežama. Za razliku od klasičnih salata, ovde je ključ u teksturi i načinu pripreme. Kupus se „masira” prelivom bogatim umami ukusima, zbog čega postaje mekši i intenzivnijeg ukusa. Upravo je ta kombinacija hrskavosti, slanoće i arome susama razlog zbog kojeg korisnici TikToka recept nazivaju „zaraznim”.

Trend dolazi iz japanske izakaya kulture, gde je poznat kao ,,yamitsuki cabbage", što doslovno znači „kupus kojem se stalno vraćaš”. Viralnost recepta leži u njegovoj jednostavnosti: priprema traje manje od deset minuta, sastojci su pristupačni, a rezultat izgleda kao nešto što biste naručili u modernom bistrou. Osim toga, prilično se dobro uklapa u aktuelni TikTok gastro trend ,,low effort, high flavor" (srp. ,,minimalan trud, maksimalan ukus"), jela koja ne zahtevaju ozbiljno kulinarsko znanje.

Recept za viralni ,,Addictive Cabbage"

Jednu od najgledanijih verzija recepta popularizovala je Elane Boake, čiji je video prikupio skoro 4 miliona pregleda zahvaljujući jednostavnoj pripremi i efektu „ne mogu da prestanem da jedem”. „Nijedna razumna osoba ne bi pojela pola glavice kupusa na jednom tanjiru”, rekla je Boake u svom videu i zakucala recept nakon kojeg su mnogi pojeli upravo tih pola glavice fino umasiranog kupusa.

Recept za ,,addictive cabbage" je u nastavku, a vi zaboravite sve što ste mislili o ovoj namirnici!

Sastojci:

1⁄2 glavice zelenog kupusa





2 žlice susamovog ulja





1 čen belog luka (narendan)





1 kašičica soja umaka





1 kašičica pirinčanog sirćeta





prstohvat šećera





malo čili pahuljica





1 kašičica tostiranog susama





so i biber





po želji: malo dashi praha ili usitnjene kocke za temeljac za dodatni umami

Priprema:

Kupus narežite na tanke trakice ili grublje komade.





U činiju pomešajte susamovo ulje, beli luk, soja umak, sirće i začine.





Dodajte kupus i rukama ga lagano masirajte nekoliko minuta dok ne omekša.





Pospite susamom i ostavite nekoliko minuta da upije ukuse.





Poslužite kao grickalicu, prilog ili lagani obrok.

Rezultat je salata koja deluje jednostavno, ali ima slojevite ukuse; hrskava je, slana, lagano pikantna i odlična za grickanje. Upravo zato mnogi tvrde da je ovo jedan od retkih viralnih recepata koji zaista opravdava popularnost, prenosi Vogue.

