Ako ovo trenutno čitate, postoji prilično velika šansa da nikada niste oprali svoju četku za kosu ili da to radite toliko retko da se ni ne sećate kada je to poslednji put bilo.

Iako to nije nešto što treba da radite istom učestalošću kao, recimo, čišćenje četkica za šminku, znati kako da očistite četku za kosu, kao i koliko često i zašto to treba da radite, korisna je informacija koju vredi imati pri ruci. Hajde da pređemo na to.

Da li uopšte treba prati četke za kosu?

Četke za kosu bi definitivno trebalo čistiti, a u nekim slučajevima ih treba i zameniti nakon duže upotrebe. Ovo važi za sve tipove četki i češljeva, uključujući one od veprove dlake, plastike, metala, biljnih vlakana i drugih materijala.

„Iako smo uglavnom jedini koji koristimo svoje četke za kosu, to ne znači da one ne treba da se čiste“, kaže Šeli Agvajer, frizerka iz salona ,,Maxine" u Čikagu za Real Simple. „Četka ne skuplja samo dlake, već i naslage sa temena i ostatke proizvoda.“

Ako se četka ne pere, na njoj se nakupljaju prljavština, ulje, ostaci proizvoda, pa čak i bakterije, koje se mogu preneti na tek opranu kosu. Vremenom to može otežati kosu, učiniti teme masnim i izazvati iritaciju ili perut. Redovno čišćenje četke održava higijenu i pomaže da kosa duže ostane sveža i zdrava.

Zašto treba prati četke za kosu

Pored opšte higijene, postoje i drugi razlozi za redovno pranje četki. Vilijam Gaunic, sertifikovani triholog i osnivač kompanije ,,Advanced Trichology", navodi nekoliko ključnih prednosti:

Uklanjanjem zapetljane kose „dobijate glatku i ravniju površinu kroz koju kosa lakše klizi“.

Čista površina pomaže u uklanjanju sebuma sa temena, što može doprineti boljoj hidrataciji i zdravijem temenu.

Čišćenje sprečava nakupljanje gljivica, bakterija i parazita koji mogu stalno ponovo iritirati teme i izazvati upalu.

Koliko često treba prati četku za kosu?

Opšte pravilo je da jednom nedeljno uklonite opale dlake i operete četku, kaže Gaunic. To možete raditi zajedno sa pranjem četkica za šminku.

Učestalost zavisi od više faktora: da li koristite proizvode za stilizovanje, koliko vam se kosa masti, koliko često koristite četku i da li se kosa pojačano opada. Nekima je dovoljno pranje jednom u dve nedelje ili čak jednom mesečno, dok će drugima trebati pranje na svakih nekoliko dana.

„U najmanju ruku, treba ukloniti opale dlake čim se primeti veća količina“, kaže Agvajerova. „Slično je kao i sa četkicama za šminku, koje takođe treba redovno čistiti.“

Brzi saveti kako da operete četku

Najlakši način je da prvo uklonite višak kose, a zatim četku stavite u toplu vodu sa sapunom i ostavite da odstoji 10–15 minuta.

Gaunic preporučuje blagi, prirodni sapun bez mirisa koji neće ostavljati naslage. Nakon potapanja, uklonite preostalu prljavštinu i ostavite četku da se osuši na vazduhu preko noći.

Važno je da se četka suši tako da su vlakna okrenuta nadole.

