Rita Vilson je progovorila o dugo čuvanoj porodičnoj tajni.

Vilsonova je 2012. godine, tokom učešća u emisiji ,,Who Do You Think You Are?", britanskom dokumentarnom programu koji se bavi genealogijom, otkrila da je njen otac imao porodicu u rodnoj Bugarskoj pre nego što je emigrirao u Sjedinjene Američke Države.

„Ono što su otkrili o mom ocu jeste da je njegova priča bila toliko šokantna i neobična da su se zadržali upravo na njegovoj priči“, rekla je glumica i rediteljka (69) u epizodi podkasta ,,How to Fail With Elizabeth Day", objavljenoj u utorak, 21. aprila.

Kako je Vilsonova ispričala, njen pokojni otac, Hasan Halilov Ibrahimov, imao je suprugu Alis koja je preminula tokom porođaja; njihov sin Emil, rođen 26. decembra, umro je četiri meseca kasnije od infekcije. Nakon tih tragedija, koje su se dogodile neposredno posle rata, on se 1949. godine preselio u SAD, rekla je Vilsonova.

„I dalje ne mogu da se pomirim s tim“, rekla je zvezda koja je odrasla u Los Anđelesu sa roditeljima i dvoje braće i sestara. Njen otac im ništa nije rekao. ,,Volela bih da sam mogla da razgovaram s njim o tome“.

Takođe je rekla da postoji deo priče njenog oca koji joj deluje „čudno“: „Prvo dete moje sestre rođeno je 26. decembra, a moj najmlađi sin je rođen 26. decembra. I razmišljam o mom ocu, kroz sve te godine, kako je slavio sve te rođendane, znajući da je imao dete rođeno 26. decembra, Emila, koji je preminuo.“

Privatnost

Njena grčka pravoslavna porodica je „držala stvari veoma privatnim“, dodala je glumica, napominjući da grčki jezik nema reč za ličnu privatnost. „Mislim da bismo, kada bismo bili otvoreniji jedni prema drugima, svi mogli da vidimo da smo zapravo svi u istoj situaciji.“

Vilsonova i Tom Henks, za koga se udala 1998. godine, imaju odraslu decu Kolina, Elizabet, Četa i Trumana. Među njenim predstojećim projektima je film ,,Start Without Me", u kojem glumi zajedno sa Finom Vitrokom. Njen šesti studijski album, ,,Sound of a Woman", biće objavljen 1. maja, prenosi People.

Bonus video: