Sezona linjanja je u toku, što znači da ulazak u kuću liči na ulazak u snežnu kuglu punu dlaka kućnih ljubimaca. I bez obzira koliko se trudite, na vašoj odeći uvek ostane bar malo dlaka, bilo zbog brzinskog maženja šteneta ili slučajnog sedenja tamo gde je ljubimac upravo dremnuo.

Ali ne morate da odustanete od toga da izgledate uredno kada izađete napolje.

Postoji nekoliko jednostavnih, od strane stručnjaka preporučenih strategija koje možete primeniti kako biste držali pod kontrolom najgore „kotrljajuće klupke“ dlaka, pa će ljudi hvaliti vaš sjajan stil—umesto dlaka koje ga prekrivaju.

Podignite nivo čišćenja

Verovatno se podrazumeva, ali ako smanjite količinu dlaka koje se raznose po vašem domu, smanjićete i količinu koja se lepi za vašu odeću.

„Uhvatiti dlake pre nego što pređu na odeću je pola posla!“ kaže Beki Rapinčuk, osnivačica kompanije ,,Clean Mama" (i vlasnica kućnih ljubimaca) za Real Simple. Ona preporučuje brzu svakodnevnu proveru podova kako biste držali pod kontrolom „klupka“ dlaka, ili da taj posao prepustite robotskom usisivaču ako je moguće.

Možda ćete morati da obratite pažnju i na manje očigledne „magnete“ za dlake. Džesi Sapijenca, direktorka obuke u K9 Resorts, predlaže temeljno čišćenje jakni, unutrašnjosti automobila i zavesa. „Sve to deluje kao rezervoar, pa čak i ako savršeno očistite odeću, ponovo ćete pokupiti dlake čim dođete u kontakt s tim površinama.“

Napravite čistu zonu

Ako je teško uklanjati dlake, razmislite o stvaranju manjih prostora gde ćete ih svesti na minimum.

„Imajte jednu stolicu ili deo gde ne dozvoljavate psu da se penje ili prilazi,“ kaže Sapijenca. „Ne treba vam savršeno čista kuća—dovoljan je jedan kontrolisan prostor.“

Postavljanje ćebadi ili perivih prekrivača na omiljena mesta vašeg ljubimca za spavanje može pomoći da sofa i sedišta ostanu bez dlaka, kaže Rapinčukova. Možete ih skloniti kada želite da sednete—i ubaciti u veš kada se zaprljaju. „Mnogo je lakše oprati prekrivač nego dubinski čistiti celu sofu. Menjajte ih redovno i primetićete veliku razliku u količini dlaka na odeći.“

Koristite maramice za sušilicu pri pranju veša

Maramice za sušilicu ne samo da daju lep miris odeći—one pomažu i u borbi protiv dlaka.

„Korišćenje sušilice sa maramicom smanjuje statički elektricitet, koji je ključni uzrok nakupljanja dlaka,“ kaže Kim Romajn, stručnjak za negu tkanina u kompaniji ,,Procter & Gamble". „Kada odeća ima statički naboj, vlakna, prašina i dlake se lakše lepe za nju.“

Isprobajte trik sa vlažnom rukavicom

Možda ste koristili valjke za dlačice i druge alate, ali ovaj trik zaista skuplja najviše dlaka.

„Koristite blago navlaženu gumenu rukavicu—zaista. Vlaga pomaže da se dlake zalepe za rukavicu umesto za tkaninu, i odlično funkcioniše i na odeći i na nameštaju.“

Ubacite odeću u sušilicu

Želite brzo da uklonite mnogo dlaka? Ubacite odeću u sušilicu bez grejanja ili na program sa hladnim vazduhom oko 10 minuta. Većina dlaka će završiti u filteru, ali obavezno obrišite unutrašnjost sušilice nakon toga kako biste sprečili da se dlake vrate na odeću.

Pojačajte ciklus pranja

Ako imate mnogo odeće prekrivene dlakama, možda treba da unapredite način pranja.

„Programi za intenzivno pranje ili oni sa predpranjem i dodatnim ispiranjem pomažu da se dlake bolje uklone,“ kaže Romajnova. Rapinčuk preporučuje i deterdžente na bazi enzima, jer pomažu razgradnju materija koje uzrokuju lepljenje dlaka.

Birajte odeću koja ne zadržava dlake

Verovatno već znate da džemperi i mekani materijali privlače dlake—zato razmislite o promeni garderobe tokom sezone linjanja.

„Dlaka se hvata za vlakna i ostaje zarobljena,“ kaže Sapijenca. „Mekane tkanine poput flisa, pamuka i pletenine praktično daju dlakama za šta da se uhvate.“

Obucite se u poslednjem trenutku

Ovo je znak da što duže ostanete u kućnom ogrtaču.

„Oblačenje neka bude poslednji korak u vašoj rutini,“ kaže Sapijenca. „Što više vremena provedete sedeći ili krećući se po kući u odeći za napolje, to je više prilika da se dlake zalepe.“

Držite alate za uklanjanje dlaka pri ruci

Držite ih kod ulaza, u automobilu ili na poslu, kako biste mogli brzo da očistite odeću nakon izlaska iz kuće.

„Silikonski ili gumeni alati najbolje rade jer izvlače dlake iz tkanine, a ne samo sa površine,“ kaže Sapijenca. „Potrebno je 10–20 sekundi, ali razlika je primetna.“

Redovno kupajte i četkajte ljubimce (posebno tokom linjanja)

Čak i kratkodlaki ljubimci imaju koristi od redovne nege.

„Postoji mit da se kupaju samo dugodlaki psi, ali i kratkodlaki treba redovno kupanje kako bi se smanjilo linjanje, negovala koža i održala higijena—posebno u proleće kada ima blata,“ kaže Sapijenca.

