Tvrdokorne mrlje poput kafe ili vina mogu biti teške za uklanjanje, ali često prate poznat proces čišćenja. Tokom prolećne sezone alergija, međutim, pojavljuje se druga vrsta mrlja — ona koja nije tako laka za tretiranje kao uobičajene fleke od hrane.

Mrlje od polena zahtevaju specifičniji pristup jer se čestice lako mogu uvući u tkaninu, što ih čini težim za uklanjanje. Za razliku od nekih drugih mrlja, ovoj pomaže izlaganje UV zracima, koji mogu doprineti izbeljivanju žuto-narandžastog pigmenta.

Pošto postupak nije jednostavan, stručnjaci su objasnili šta treba uraditi kada primetite mrlju od polena i kako je bezbedno i efikasno ukloniti.

Primetili ste polen na odeći? Uradite ovo odmah

Polen može da završi na vašoj odeći a da to i ne primetite. Bilo da šetate psa ili slažete cveće kod kuće, velika je verovatnoća da će se zadržati na tkanini.

Ako uočite polen na odeći, prvo ga pažljivo uklonite pomoću lepljive trake, poput selotejpa ili maskirne trake, kaže Korina Vilijams, ko-izvršna direktorka i suosnivačica kompanije ,,Celsious" za sajt Martha Stewart. „Lagano pritisnite traku na tkaninu i svaki put koristite čist deo trake, kako biste uklonili što više suvog polena“, kaže ona. „Ako nemate traku, možete dobro istresti odeću ili koristiti usisivač, držeći nastavak oko pola inča iznad tkanine.“

U ovoj fazi izbegavajte četkanje ili trljanje, jer to može proširiti polen i utisnuti ga dublje u vlakna, što otežava uklanjanje. Ako nemate traku pri ruci, nežno istresite odeću, kaže Frej Levenhaupt, suosnivač i CPO u kompaniji ,,Steamery".

Kako bezbedno ukloniti mrlje od polena

Vilijamsova i Levenhaupt dele sve što treba da znate o bezbednom uklanjanju polena sa odeće, uključujući uputstva i koje tkanine zahtevaju posebnu pažnju.

Postupak čišćenja

Isperite sa unutrašnje strane hladnom vodom. Držite tkaninu pod mlazom hladne vode, počevši od zadnje strane mrlje, kako biste izbacili preostale čestice polena.



Predtretirajte mrlju malom količinom tečnog deterdženta. Nanesite blagi deterdžent direktno na mrlju i nežno ga utrljajte u tkaninu.



Stavite odeću na direktno sunce i ostavite nekoliko sati. Pigmenti polena su osetljivi na UV svetlo, koje može pomoći u izbeljivanju ili uklanjanju mrlje. Ako ostane promena boje, nastavite sa enzimskim sredstvom ili proizvodom koji sadrži natrijum perkarbonat.



Operite odeću prema uputstvu na etiketi. Koristite deterdžent koji je bezbedan za tu tkaninu.



Osušite na vazduhu i proverite mrlju pre nego što primenite toplotu. Uverite se da je mrlja potpuno nestala pre korišćenja sušilice ili pegle, jer toplota može učvrstiti preostalu diskoloraciju u vlaknima.



Kada je mrlja potpuno uklonjena, osušite odeću prema uputstvu.

Različite tkanine zahtevaju različitu negu

Sa pamuka se uglavnom lakše uklanjaju mrlje, dok sintetičke tkanine mogu zahtevati pažljiviji predtretman jer zadržavaju ulja, kaže Levenhaupt.

Mnoga sredstva za uklanjanje polena nisu pogodna za osetljive tkanine poput vune i svile. „Za ove materijale najbolje je predtretirati mrlju blagim tečnim sapunom (npr. za delikatne tkanine), potopiti u razblaženi sirće i zatim pažljivo ručno oprati“, kaže Vilijamsova.

Odeća označena kao „samo hemijsko čišćenje“ zahteva drugačiji pristup. Koristite metodu lepljive trake za uklanjanje rastresitog polena, a zatim ostavite odeću na direktnom suncu da preostala mrlja izbledi, kaže Vilijamsova.

Efikasna sredstva za pranje kod polena

Umesto blagog deterdženta, polen se može ukloniti pomoću goveđeg sapuna. Vilijams navodi da on sadrži prirodne enzime koji razgrađuju pigment polena, koji potiče od karotenoida i flavonoida — sličnih pigmentima u crvenom vinu ili voćnim mrljama.

Za upotrebu, nanesite goveđi sapun direktno na mrlju, ostavite oko 15 minuta, zatim isperite hladnom vodom sa zadnje strane tkanine. Ako ne želite da koristite sapun ili deterdžent, mrlje se mogu tretirati i potapanjem u rastvor sirćeta. Vilijamsova preporučuje mešavinu 1 šolje belog sirćeta i 1 litre vode sobne temperature. Takođe se može koristiti rastvor natrijum perkarbonata (komponenta ekoloških sredstava za izbeljivanje) u odnosu 2 kašike na 1 galon vode sobne temperature. Postupke ponavljajte po potrebi dok mrlja ne nestane.

Uobičajene greške pri uklanjanju mrlja koje treba izbeći

Vaš prvi instinkt kada dobijete mrlju na odeći može biti da je trljate i isperete vodom. Iako to funkcioniše kod mnogih vrsta mrlja, kod polena to nije pravi pristup. Voda može rastvoriti žuti pigment i proširiti ga dublje u vlakna tkanine, čineći mrlju težom za uklanjanje, kaže Vilijamsova.

Izbegavajte sušenje u mašini ili peglanje odeće pre nego što u potpunosti uklonite mrlju. Primena toplote prerano može trajno „zaključati“ mrlju u tkaninu, dodaje Levenhaupt. Lako je napraviti ove uobičajene greške kada niste upoznati s tim kako se polen zadržava u tkanini. Međutim, ako pratite jednostavne korake za uklanjanje, vaša odeća može za čas ponovo izgledati kao nova.

