Maj je idealan mesec za sadnju cveća koje će tokom celog leta ukrašavati terase, bašte i dvorišta. Zemlja je tada dovoljno zagrejana, a mraz više ne predstavlja opasnost, pa biljke imaju dobre uslove za rast i dugotrajno cvetanje.

Među najzahvalnijim vrstama su kadifice, petunije i verbene, koje ne zahtevaju mnogo nege, a pružaju bogat i dugotrajan cvetni efekat.

Kadifice su otporne i jednostavne za uzgoj, brzo cvetaju i ostaju dekorativne sve do jeseni, posebno na sunčanim mestima, a prepoznatljive su po toplim žutim i narandžastim tonovima.

Petunije su popularne za saksije i viseće žardinjere, cvetaju dugo i obilno, ali traže redovno zalivanje i sunce, dok se njihov širok spektar boja lako uklapa u različite stilove uređenja.

Verbena je idealna za guste cvetne aranžmane, voli sunce i toplotu, otporna je na visoke temperature i privlači leptire, pa prostoru daje živ i prirodan izgled tokom cele sezone.