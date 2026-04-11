Stiglo je proleće. Konačno osećamo proleće u vazduhu, sa svim njegovim dobrim (i lošim) stranama. A sa dolaskom nove sezone, sve više se izdvajaju aktuelni trendovi u području mode i lepote.
Kada je reč o kosi, jedan zaboravljeni stil, veoma popularan tokom devedesetih, ponovo je tu, a to je mullet. Cenjena zbog svog karaktera i praktičnosti, ova kultna frizura koju su popularizovale It devojke tog vremena pravi zapažen comeback.
Zahvaljujući društvenim mrežama, a posebno TikToku gde viralnost danas diktira pravila, ovaj izgled je u fokusu, spajajući oštrinu piksi oblika sa fluidnošću stepenastih slojeva.
,,Mullet", frizura proleća
Vratimo se nekoliko koraka unazad, u onu deceniju koje se tako nostalgično i nenadano radosno prisećamo. Naime, Kameron Dijaz jedna je od glumica koje su najviše obeležile zlatno doba romantičnih komedija.
Blistala je na velikom platnu, ali i u stvarnom životu. Od premijera do Met Gale, nizala je sjajna pojavljivanja na crvenom tepihu, a među najprepoznatljivijim karakteristikama njenih izdanja, ,,mullet" frizura je bez sumnje najikoničnija.
Za razliku od originalnog oblika koji je naglašavao oštre kontraste, njena verzija težila je suptilnijem i blažem prelazu. Mnogo mekši i lepršaviji, sa stepenovima oko lica i kontrolisanom dužinom, ,,mullet" koji je nosila Kameron ovog proleća se vraća u modu i nežno uokviruje crte lica na najprirodniji mogući način.
Zašto je ,,mullet" kakav je nosila Kameron Dijaz savršen?
Šik i romantična, nekadašnja frizura Dijazove otelotvoruje svu onu slobodu za kojom žudimo s dolaskom lepih dana. ,,Mullet" ne zahteva previše svakodnevnog održavanja, već najbolje izgleda kada deluje blago razbarušeno, uz malo spreja za teksturu koji naglašava volumen. Ipak, ne zaboravite da idete na korekcije kod frizera na svakih dva do tri meseca kako biste zadržali preciznu formu koja uvek izgleda sveže, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)