Kameron Dijaz i njen suprug Bendži Meden viđeni su tokom vikenda u retkom zajedničkom izlasku u Njujorku. Par se u javnosti pojavljuje veoma retko, a ovo im je prvo zajedničko pojavljivanje posle četiri meseca.

Opuštena šetnja gradom

Poznata glumica i muzičar prošetali su gradom u ležernim kombinacijama. Kameron Dijaz je nosila jednostavnu, ali elegantnu kombinaciju – belu majicu, široke pantalone i crni sako, dok je Bendži izabrao opušten stil sa kariranom košuljom i kačketom.

Njih dvoje su u braku od 2015. godine, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja. Imaju dvoje dece i važe za jedan od najdiskretnijih parova u svetu poznatih.

Povratak glumi posle duge pauze

Kameron Dijaz se povukla iz Holivuda 2014. godine, ali se nedavno vratila glumi filmom „Back in Action“, gde je igrala uz Džejmija Foksa. U narednom periodu očekuje je nekoliko velikih projekata. Jedan od najzanimljivijih je „Shrek 5“, u kojem će ponovo pozajmiti glas Fioni.

