Dijeta sa heljdom i kefirom poslednjih meseci postala je jedan od najpopularnijih trendova za mršavljenje na društvenim mrežama. Pristalice tvrde da pomaže da se kilogrami brzo istope, smanjuje nadutost i „čisti“ organizam, dok stručnjaci upozoravaju da ovakav režim nije pogodan za svakoga.

Reč je o dvonedeljnom planu ishrane koji se uglavnom zasniva na heljdi i kefiru, uz veoma ograničen izbor drugih namirnica. Upravo zbog obećanja o brzom gubitku kilograma, ova dijeta privukla je veliku pažnju ljudi koji žele da smršaju pred leto.

Šta podrazumeva dijeta sa heljdom i kefirom?

Osnovu jelovnika čine heljda i kefir. Tokom 14 dana iz ishrane se izbacuju šećer, alkohol, industrijski prerađena hrana i veće količine soli.

Cilj ovakvog režima je smanjenje kalorijskog unosa, rasterećenje digestivnog sistema i podsticanje mršavljenja.

Heljda nije klasična žitarica, već seme bogato vlaknima, proteinima i važnim mineralima. Zbog toga se često nalazi na jelovnicima ljudi koji vode računa o ishrani.

Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima i proteinima, pa ga mnogi povezuju sa boljim varenjem i dužim osećajem sitosti.

Kako izgleda jelovnik?

Osnova svakog obroka je heljda koja se priprema na poseban način.

Uveče se jedna do tri šolje heljde preliju vrelom vodom, ostave nekoliko minuta, zatim se voda prospe i ponovo doda ista količina vrele vode. Nakon toga heljda odstoji preko noći.

Sutradan se jede uz kefir.

Heljda se ne soli i ne dodaju joj se masni prelivi ili sosovi. Dozvoljena je tek mala količina bibera ili nekoliko kapi soja sosa.

Koliko kefira sme da se popije?

Preporučuje se kefir sa niskim procentom mlečne masti, između jedan i 1,6 odsto.

Dnevno ne bi trebalo unositi više od jednog litra kefira.

Pored heljde i kefira dozvoljeni su:

do dva komada sezonskog voća dnevno,

zeleno povrće poput brokolija, spanaća i kupusa,

biljni čajevi bez šećera,

kafa bez šećera,

dovoljno vode.

Alkohol je tokom dijete potpuno zabranjen.

Zašto se baš heljda i kefir smatraju dobrim izborom?

Heljda sadrži dosta vlakana koja produžavaju osećaj sitosti i pomažu da nivo šećera u krvi bude stabilniji.

Na 100 grama heljde nalazi se:

343 kalorije,

13,3 grama proteina,

71,5 grama ugljenih hidrata,

10 grama vlakana,

3,4 grama masti.

Kefir, sa druge strane, sadrži probiotike, kalcijum i proteine. Zbog procesa fermentacije često se lakše vari od drugih mlečnih proizvoda.

Šta kažu oni koji su probali dijetu?

Na forumima i društvenim mrežama mnogi navode da su već tokom prve nedelje primetili manju nadutost i gubitak nekoliko kilograma.

Ipak, nisu sva iskustva pozitivna.

Neki korisnici prijavljuju:

umor,

manjak energije,

pojačanu želju za slatkišima,

monotoniju zbog ograničenog izbora hrane.

Na šta upozoravaju stručnjaci?

Nutricionisti ističu da najveći problem predstavlja veoma ograničen jelovnik.

Dugotrajno izbacivanje pojedinih grupa namirnica može dovesti do manjka vitamina, minerala i zdravih masti.

Poseban oprez preporučuje se:

osobama sa anemijom,

hroničnim bolesnicima,

trudnicama i dojiljama,

sportistima,

ljudima sa poremećajima ishrane.

Da li ovakve dijete daju trajne rezultate?

Stručnjaci naglašavaju da brze dijete mogu doneti kratkoročne rezultate, ali često ne menjaju dugoročne navike koje su ključne za održavanje telesne težine.

Za trajno mršavljenje i dobro zdravlje i dalje su najvažniji:

uravnotežena ishrana,

redovna fizička aktivnost,

kvalitetan san,

zdrave životne navike.

Zbog toga se svaka restriktivna dijeta preporučuje uz oprez i realna očekivanja, posebno ako traje duže od nekoliko dana.