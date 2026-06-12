Armi Hamer je viđen sa novom ženom, nekoliko godina nakon što je 2023. godine okončao razvod od Elizabet Čejmbers.

Glumac (39) je 9. juna fotografisan je u Kaliforniji sa nepoznatom ženom. Na fotografijama koje je objavio People, par je viđen u holivudskom restoranu pod nazivom ,,Pace".

Oboje su bili ležerno i usklađeno obučeni, u farmerkama. On je nosio sivu majicu i patike, dok je ona imala crni top sa čipkanim detaljima i dubokim dekolteom.

Stajling je upotpunila crnim kaubojskim čizmama. Prema navodima tog medija, razmenili su poljubac unutar restorana.

Povlačenje iz javnosti

Hamer se u velikoj meri povukao iz javnosti od 2021. godine, kada su protiv njega iznete optužbe za silovanje i fizičko zlostavljanje. Međutim, 2023. godine, Kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa odlučila je da ne podigne optužnicu zbog „nedovoljnih dokaza“.

Tifini Bleknel, direktorka Biroa za komunikacije, je tada izjavila za ,,People": „Slučajevi se**ualnog napada su često teški za dokazivanje, zbog čega im dodeljujemo naše najiskusnije tužioce da ih pregledaju. U ovom slučaju, ti tužioci su sproveli izuzetno temeljnu proveru, ali su utvrdili da u ovom trenutku ne postoji dovoljno dokaza da se gospodin Hamer optuži za krivično delo.“

Iako Hamer nije imao pravne posledice zbog navoda o napadu, pretrpeo je određene profesionalne posledice. Uklonjen je iz filma ,,Billion Dollar Spy", a takođe je odustao od filma ,,Shotgun Wedding", koji je objavljen 2022. godine i u kojem je glumila Dženifer Lopez; Hamera je zamenio Džoš Duhamel. Takođe je izgubio saradnju sa svojom agencijom za talente ,,WME".

Bivša supruga

Hamer i njegova bivša supruga Čejmbersova, sa kojom se venčao 2010. godine, imaju dvoje dece: ćerku Harper i sina Forda.

Čejmbersova je 2025. godine govorila o njihovom odnosu kao roditelja.

„Ne volim baš tu reč ‘ko-roditeljstvo’, zar ne?“, rekla je ona. „Mislim da smo mi samo roditelji i da svako jednostavno roditeljstvo obavlja najbolje što može sa onim što ima. Naša porodica je, ponovo, veoma jaka i bolja nego ikada. Ali za mene je razvod sam po sebi trauma.“

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