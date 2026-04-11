Proleće je u znaku promena, noviteta u trendovima i osveženja, kako u garderobi, tako i u beauty svetu. Razmišljate li i sami o promeni, možda frizure, imamo izvrstan predlog koji možete isprobati u novoj sezoni. Radi se o isfeniranom bobu, frizuri koja je obeležila devedesete godine prošlog veka, a sad nam dolazi u još boljem, sofisticiranijem i elegantnijem izdanju. Baš ono što nam treba za toplu sezonu.

Isfenirani bob iz devedesetih kombinuje dve najtrendi frizure: fen frizuru i klasičan bob. Ujedinjuje ih, a rezultat je chic frizura koja je kao stvorena za glamurozne prilike, a izvrstan je odabir i za svaki dan.

I dok su prethodne godine bile u znaku messy kose, ležernih punđi i frizura koje izgledaju nonšalantno, sada je.naglasak stavljen na eleganciju i sjaj. S obzirom na to da je prošla godina bila u znaku boba, frizeri veruju da će se njegova dominacija nastaviti i tokom cele ove godine, a ako mu želite dodati dozu glamura, isprobajte isfenirani bob.

U prvi plan dolazi volumen pa je vreme da peglu za kosu zamenite četkom s kojom ćete ga postići, piše Glamour. Pre nego što kosu podelite u nekoliko grupa za feniranje, po dužini i na vrhove nanesite ulje. Fenirajte pramen po pramen pomoću okrugle četke za volumen i fena za kosu, a da biste postigli "vazdušast" efekat, stilizujte kosu u smeru suprotnom od lica kako biste postigli dinamiku.

Fen frizura je uvek najbolja u salonu, no ranije smo pisali o nekoliko trikova s kojima genijalnu isfeniranu kosu možete postići i u kućnoj atmosferi. Prema mišljenju stručnjaka za Glamour, najbolji je fen s barem 1800 vata i različitim postavkama toplote i puštanja vazduha. Za sušenje koristite srednju jačinu jer ćete tako uštedeti mnogo vremena, a za stilizovanje kose najjaču snagu fena. Imajte na umu kako je toplota ta koja je zaslužna za stilizovanje kose i pomaže postići željeni izgled. Iskoristite i funkciju puštanja hladnog vazduha, što će kosi dati potreban sjaj.

Kad su u pitanju alati, najbolji odabir je okrugla četka, a što je ona veća, to ćete kosu brže osušiti. Ne zaboravite i na kvalitetne proizvode jer će, u suprotnom, frizura brzo "splasnuti". Proizvodi za kosu igraju veliku ulogu u postizanju savršene isfenirane frizure pa ih nemojte preskakati. Posebno su bitni oni koji štite kosu od toplote, a u rutinu možete ubaciti i kremu za stilizovanje, kao i sprej i mousse za volumen.

