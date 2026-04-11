Ser Ijan Makelen je podelio kako se oseća nakon, kako kaže, „veoma šokantnog događaja“ — kada je završio u bolnici nakon što se povredio padom sa scene usred predstave.

„Kada sam pao sa scene u krilo jednog nesrećnog gledaoca, rekao sam punoj sali: ‘Ja to ne radim’“, rekao je Mekelen (86) za Los Angeles Times. „Misleći na to da sam glumac koji kontroliše ono što radi.“

Makelen je nakon pada 17. juna 2024. godine bio hospitalizovan tri dana zbog preloma ručnog zgloba i povrede vrata, zbog čega nije mogao da se vrati londonskom izvođenju predstave ,,Player Kings".

Međutim, u tom trenutku, Makelen je mislio da su njegove povrede mnogo ozbiljnije.

„Dok su me polagali na scenu, rekao sam: ‘Umirem’“, ispričao je. „I mislio sam da zaista umirem. Izgubio sam kontrolu. Dešavale su mi se stvari koje nisam mogao da zaustavim. I ono što mi je ostalo jeste osećaj užasa. Ne želim nikada više da doživim taj osećaj gubitka kontrole.“

Ispričao je da se okliznuo na list novina koji je bio na sceni, ali je priznao: „Ne volim baš da pričam o tome, jer je to bio veoma šokantan događaj.“

Povratak filmovima

Makelen kaže da je uspeo da se vrati na filmski set — konkretno kao Magneto u franšizi ,,X-Men"— ali da su nastupi uživo sasvim druga priča. „Mogao sam da se vratim u svet 'X-Men'-a i bez napora uništavam Nju Džerzi“, kaže on. „Uspeo sam da snimim sve. Ali scena…“

Dobitnik nagrade Toni se vratio na scenu za dve jednokratne humanitarne predstave, ali kaže da se nada povratku u duži pozorišni angažman.

„Voleo sam da ponovo budem pred publikom. Dobio sam sve svoje smehove. Dakle, u redu sam. Ali još nisam igrao u predstavi“, rekao je on. ,,Los Angeles Times" navodi da bi se mogao vratiti na scenu u jednoj produkciji u Londonu, gde i živi, ali Makelen kaže: „Još uvek pokušavamo da je pronađemo.“

