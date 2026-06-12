Čak i Olivija Rodrigo povremeno ima tremu pred nastup.

Pevačica i kantautorka se u sredu, 10. juna prisetila tokom intervjua za BBC da je umalo imala „napad anksioznosti“ nekoliko trenutaka pre nego što je 2025. godine bila glavna zvezda festivala ,,Glastonbury".

„Sećam se da sam imala umalo dobila napad anksioznosti u toaletu, misleći: ‘Kako ću ovo da izvedem? Ne znam da li sam spremna’“, rekla je pevačica (23).

„Ali nešto me je obuzelo onog trenutka kada sam izašla na binu i počela da pevam“, nastavila je. „Osetila sam potpuni mir i kao da sam potpuno u svom elementu. Nisam baš duhovna ili religiozna osoba, ali u trenucima poput tog osećam da je muzika toliko magična da se to ne može ni opisati.“

Njena nervoza je, kako je navela, verovatno proizašla iz „poštovanja“ koje oseća prema festivalu i njegovoj „neverovatnoj tradiciji“. Na kraju, nastup je bio „jedan od najboljih vikenda u mom životu“.

„Uložila sam toliko ljubavi i pažnje u taj nastup i provela mnogo vremena razmišljajući o njemu“, rekla je. „Činjenica da je sve to doprelo do publike… bio je to potpuno ostvaren san.“

Rodrigova je svoj debi na festivalu ,,Glastonbury" imala 2022. godine. Zatim se 2025. vratila kao glavna zvezda večeri, gde je na sceni ugostila frontmena grupe ,,The Cure", Roberta Smita, sa kojim je izvela pesme „Just Like Heaven“ i „Friday I’m in Love“.

Uzbuđenje

Kada je prvi put objavljeno da će nastupiti na festivalu, podelila je svoje uzbuđenje u objavi na Instagramu.

„Biti glavna zvezda 'Glasto' festivala je već dugo jedan od mojih najvećih snova“, napisala je. „Iskreno ne mogu da verujem! Toliko sam zahvalna i baš, baš uzbuđena. Nadam se da se vidimo tamo.“

Album

Rodrigova se sada priprema za objavljivanje svog trećeg studijskog albuma, ,,You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", koji izlazi 12. juna.

Pevačica je u nedavnom intervjuu za Dazed objasnila kako joj je producent Dan Nigro pomogao da osmisli naziv albuma — i zašto je „opsednuta“ njime.

„Samo mislim da naslov savršeno hvata ono što sam želela da postignem: zamke zaljubljenosti“, rekla je pevačica. „Malo je dugačak… ali vredi. Opsednuta sam tim naslovom.“

Ideja

Takođe je rekla da joj je upravo Nigro u studiju dao ideju za naziv.

„Razgovarali smo i on mi je rekao: ‘Izgledaš prilično tužno za devojku koja je toliko zaljubljena (eng. You seem pretty sad for a girl so in love)', i ja sam pomislila: ‘O moj Bože, to je tačno ono što pokušavam da prikažem’“, ispričala je ona.

Rodrigova je za sada objavila dva singla, „Drop Dead“ i „The Cure“. Nakon izlaska albuma, kreće na turneju ,,The Unraveled Tour", koja će trajati od septembra 2026. do maja 2027.

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