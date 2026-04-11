Sedmogodišnji dečak je dobio pohvale nakon što je spasio prijatelja koji se zagrcnuo tokom ručka.

Brajson Kembel, učenik osnovne škole ,,Oak Forest" u Vidoru, u Teksasa, je u utorak, 7. aprila sedeo za stolom u trpezariji, kada je primetio da nešto nije u redu sa njegovim drugom, koji je imao suze u očima i nije mogao da diše, prema navodima televizije KBMT-TV.

Brajson kaže da je zapravo shvatio šta se dešava zahvaljujući svom prijatelju, koji ga je tapnuo po ramenu kako bi ga upozorio.

Tada je Brajson „odmah reagovao“ i „brzo počeo da lupa drugu po leđima kako bi izbacio ono što mu je zapelo“, saopštili su školski zvaničnici u objavi na Fejsbuku.

Brajsonova majka, Ališa Kembel je rekla da su joj nastavnici rekli da je Brajson već imao situaciju pod kontrolom pre nego što su oni stigli da intervenišu.

Prva pomoć

Na pitanje kako je znao šta da radi, ona je rekla da je naučila prvu pomoć dok je radila u lokalnom vrtiću i odlučila da to znanje prenese svojoj porodici, uključujući i Brajsona.

„Zanimljivo je kako nešto tako malo što možete da naučite svoju decu može da ima tako veliki uticaj“, objasnila je. „I nikada ne znate kada će vam dobro doći.“

Školski zvaničnici su u objavi na Fejsbuku pohvalili Brajsonovu hrabrost, nazvavši ga „Ouki herojem“.

„Veoma smo ponosni na Brajsona što je prepoznao situaciju i reagovao tako brzo, i kako je to napravilo ogromnu razliku“, napisali su školski zvaničnici.

Takođe su dali i savet: „Naučite svoju decu jednostavne veštine koje spašavaju život. Nikada ne znate kada će im zatrebati.“

