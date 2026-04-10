Pravo vreme je veoma važno. Rano proleće je idealno jer se biljka tada budi iz zimskog mirovanja, sokovi tek počinju da kruže, a energija se još ne troši na formiranje cvetnih stabljika. Presađivanje u tom periodu omogućava korenu da se dobro učvrsti u novoj zemlji pre dolaska letnjih vrućina.

Jesen takođe može biti pogodna, naročito u krajevima sa blagim zimama. U tom slučaju biljku treba presaditi najmanje četiri do šest nedelja pre prvog mraza, kako bi koren imao dovoljno vremena da se prilagodi u toploj zemlji.

Presađivanje usred leta treba izbegavati, jer kombinacija intenzivnog isparavanja i stresa korena može biti pogubna.

Starija lavanda i priprema za presađivanje

Starija, drvenasta lavanda starija od pet do sedam godina teže se presađuje. U tom slučaju obavezno uklonite veću količinu zemlje oko korena kako biste joj olakšali prilagođavanje.

Kako presaditi lavandu?

Pre nego što iskopate biljku, proverite novu lokaciju. Lavanda zahteva najmanje šest do osam sati direktnog sunca dnevno. U polusenci stabljike se izdužuju, a koncentracija eteričnih ulja koja lavandi daju njen karakterističan miris znatno opada.

Dobra drenaža je ključna jer mokro zemljište ubija više lavande nego hladnoća ili štetočine. Ako imate tešku glinu, pomešajte je sa peskom ili perlitom. Običan kompost se ne preporučuje jer zadržava previše vlage.

Priprema lavande za presađivanje

Počnite dvadeset četiri sata pre presađivanja obilnim zalivanjem biljke. Vlažna zemlja se bolje drži oko korena i sprečava njegovo isušivanje, dok se suva zemlja lako raspada i izlaže koren oštećenju.

Lagano orezivanje cvetnih stabljika i gustog rasta takođe pomaže. Orezivanjem se smanjuje gubitak vode, pa lavanda može da troši energiju na formiranje korena, a ne na listove i stabljike.

Video: