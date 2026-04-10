Nema lepšeg ukrasa od snežno belih zavesa, ali one brzo posive i izgube izgled zbog dima, smoga i kućne prašine. Umesto da trošite novac na skupe hemikalije koje mogu da stanjuju materijal i trajno oštete čipku, bolje je da se oslonite na provereno rešenje iz domaće prakse.

Iskusne domaćice već decenijama koriste jedan jednostavan sastojak iz kuhinje koji košta vrlo malo, a daje odlične rezultate – obično alkoholno sirće.

Sirće nije samo dodatak za salatu, već i prirodno sredstvo za omekšavanje, dezinfekciju i uklanjanje sivila.

Tokom pranja zavesa često se dešava da deterdžent ne bude u potpunosti ispran i da ostane u vlaknima tkanine. Vremenom se ti ostaci nakupljaju i, pod uticajem svetlosti, dovode do pojave sivkastog tona.

Sirće razgrađuje te naslage, uklanja ostatke deterdženta i vraća tkanini prirodnu svežinu. Rezultat je da zavese ponovo izgledaju čisto i gotovo kao nove.

Trik sa potapanjem za snežno bele zavese

Ako želite da vaše zavese ponovo budu snežno bele, nije dovoljno samo da ih ubacite u mašinu i očekujete savršen rezultat. Efikasno čišćenje počinje pre samog pranja.

Pretpranje u kadi

Skinite zavese i dobro ih istresite napolju kako biste uklonili krupnu prašinu. Zatim napunite kadu ili veći lavor mlakom vodom i dodajte dve čaše alkoholnog sirćeta i šaku soli. Ostavite zavese da odstoje najmanje jedan do dva sata, a idealno preko noći. Tokom tog vremena voda će potamniti, što pokazuje koliko se nečistoće oslobađa iz tkanine.

Ispiranje

Nakon potapanja, zavese isperite hladnom vodom, bez jakog trljanja ili ceđenja.

Glavno pranje

Zatim ih stavite u mašinu i operite na programu za osetljiv veš, na 30 do 40 stepeni. Koristite upola manje deterdženta nego obično, a umesto omekšivača dodajte oko pola decilitra alkoholnog sirćeta. Ne brinite zbog mirisa, on će potpuno nestati tokom sušenja, a zavese će ostati mekane i osvežene.

