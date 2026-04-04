Proleće je u znaku jarkih i veselih boja, no želite li nešto nežno, suptilno i decentno na noktima, možete isprobati mlečnu nijansu laka za nokte koja deluje vrlo prirodno, a zaludela je TikTok poslednjih sezona. Ovaj elegantni trend u manikiru imali smo priliku videti i na Nedelji mode u Njujorku, a koliki je hit na društvenim mrežama, potvrđuje objava pod hashtagom #milkynails jer ima više od 4,3 miliona pregleda, piše Byrdie.

Mlečna nijansa zapravo je mali, transparentan twist klasičnog belog manikira, a jednako dobro izgleda kad se nosi samostalno ili u kombinaciji s efektnim motivima. Prikladan je i za različite oblike noktiju pa tako i dalje izgleda minimalistički i sofisticirano čak i na dugačkim noktima.

Ovakva prozirna varijanta bele izgleda jako chic i može poslužiti kao savršeno platno za cool dizajn na noktima jer mlečno bela nijansa može pomoći drugim bojama da se istaknu. U nastavku donosimo pet ideja za manikir koje možete isprobati ovog proleća.

Šareno cveće

Ovaj manikir dokaz je da mlečna nijansa ne mora biti obična i jednostavna. Kao što smo rekli, izvrsna je podloga za jarke boje jer one još više dolaze do izražaja.

Mlečni "gradijent"

Ovakav manikir stvoren je za minimalistkinje koje žele mali predah od klasike. Prelaz izgleda jako prirodno, a koriste se nijanse bež i belog laka za nokte.

Snažno i jednostavno

Možete eksperimentisati s prozirnošću mlečno belog manikira - jedan sloj nanesite ako želite najprirodniji efekat, a nekoliko njih želite li pojačati boju i efekat, kao što je na manikir na fotografiji.

Asimetrični mlečni nokti

Ako ne možete odlučiti između klasičnog belog laka i mlečne nijanse, nosite obe! Ako niste dovoljno vešti u ovakvom manikiru, imate dve opcije - posetiti kozmetički salon i otići na profesionalni manikir ili isprobati nalepnice za nokte.

S detaljem zvezdica

Mali dodatak boje, poput nalepnica u obliku zvezdica, omogućiće da se istaknete svojim manikirom.

No, kako bi takav manikir došao do izražaja, nužna je mlečna nijansa kao podloga jer će upotpuniti dizajn.

