"Odmah posle porođaja, svekrva se naljutila na mene zbog jedne stvari, pa unuku neće ni da vidi. Da sve bude još gore, okrenula je i mog muža protiv mene. On je sada na strani svojih roditelja, a moj život se pretvorio u pakao", požalila se snaja.

Cela porodica je u svađi

Žena je ispričala šta je doživela kada se porodila i zbog čega je cela njena porodica sada u svađi. Ona i suprug su se pre rođenja ćerke dogovorili da će beba imati njeno prezime iz praktičnih razloga, oni žive zajedno, ali se nisu venčali.

"Kad sam došla s bebom iz bolnice, posetili su nas svekar i svekrva i poludeli kad su na rodnom listu videli da ćerka ima moje prezime, a ne prezime mog supruga", napisala je žena u ispovesti na društvenoj mreži „Reddit“. Pokušala je na fin način da objasni da je to lakša opcija za sada jer još nisu u braku, zbog zdravstvenih beneficija i dokumenata, ali sve je bilko uzalud.

"Svekar i svekrva ne žele ni da razgovaraju sa mnom. Moj suprug je popustio i pokušao da me nagovori da promenimo ćerkino prezime, pa smo se i nas dvoje posvađali“, objasnila je žena. "Toliko sam poštovala i volela njegove roditelje, ali ovo me slomilo. Još uvek žalim zbog činjenice što nisam mogla da se opustim i uživam u prvim bebinim danima zbog toga što se desilo“, opisala je mlada majka svoju situaciju sa svekrvom.

„Sami su to izabrali, ne popuštaj“

Prošlo je više od godinu dana, a svekar i svekrva nijednom nisu došli da vide svoju unuku. "Sada stalno mole mog muža da je vodi kod njih da bi je videli. Odbijaju da razgovaraju sa mnom. Je li pogrešno ako ne želim da budem prva koja će da inicira pomirenje, jer su se oni naljutili?", upitala je ogorčena snaja ljude na društvenoj mreži.

Ostali korisnici „Reddita“ su joj pružili podršku. "Zvuče užasno. Ne dopusti da tvoj muž odvede ćerku kod njegovih roditelja dok ne čuješ od njih izvinjenje. Oni možda da kukaju što ne mogu da je vide, ali su sami to odabrali. Ako stvarno to žele, neka dođu da se pomirite", savetovala je jedna osoba.

"Ti nisi ta koja ovde treba da traži izvinjenje, oni jesu. Odabrali su da budu pakosni, a svako ponašanje snosi posledice", objasnio je. "Sve je predivno dok ne doneseš odluku koja im se ne sviđa. To nije ljubav i prihvatanje, to je kontrola“, glasio je još jedan komentar.

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