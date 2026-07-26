Brisanje poda u kući nije samo čišćenje prljavštine. Prema narodnom verovanju, to može doneti mnogo više od čistoće.

Veruje se da se brisanjem podova može pročistiti i negativna atmosfera u kući. Potrebno je da u vodu za brisanje podova dodate malo jednog začina.

Prema narodnom verovanju, ako u vodu za brisanje podova u kući dodate kašiku soli, to može pomoći da iz kuće ode negativna energija, da se loši odnosi poprave, pa čak i da se reše finansijski problemi. Veruje se da ova praksa smanjuje tenzije među ukućanima, vraća mir u kuću i donosi blagostanje.

Za najbolje efekte, prvo izbacite stare i pokvarene stvari iz doma, a zatim operite podove ovom mešavinom, a za to vreme držite otvorene prozore. Preporučuje se da ovaj način čišćenja obavljate jednom mesečno.

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