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Ćerka nas je precrtala posle udaje: Ne viđamo ni unuke, a za sve je kriv zet

Od bliske porodice postali smo stranci kad se ćerka udala.

Autor:  Vesna Vukadinović
05.07.2026.11:57
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Ćerka nas je precrtala posle udaje: Ne viđamo ni unuke, a za sve je kriv zet
Foto: Shutterstock | PeopleImages
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Roditelji se često doživljavaju izazove kada se ćerka uda ili sin oženi, naročito ako zet ili snaja utiču na odnos sa njima, a ovi su odlučili da ispričaju svoj problem.

"Naša ćerka je u braku sa muškarcem kojeg je upoznala putem interneta dok je bila na fakultetu. Ona ima 37 godina i sa njim je dobila troje dece. Zet je 12 godina stariji od nje i, prema njenoj priči, prošao je kroz težak razvod koji je ostavio duboke posledice na njega. Njegova bivša žena ga je napustila i ostavila mu malo dete," pričaju roditelji. Iako su bili zabrinuti zbog toga što se njihova ćerka zabavlja sa takvim muškarcem, nisu želeli da joj se mešaju u odluke, ali njihova zabrinutost nije bila tajna i ćerka je znala šta misle o njenom izboru.

Pre njene udaje su bili bliski

Muž je, prema mišljenju roditelja, dobar čovek, vredan i odgovoran, ali roditelji smatraju da je njegov karakter vrlo narcisoidan – hladan je i distanciran prema njima, iako su im pomogli finansijski, uključujući i plaćanje kredita za kuću u kojoj žive. Njihov odnos sa ćerkom postepeno je postao sve hladniji i udaljeniji. Pre nego što se udala, njihova ćerka je bila vrlo bliska s njima, ali čim je upoznala svog muža, počela je da se povlači i da ih izbacuje iz svog života. Prestala je da deli s njima informacije o svom životu, iako su oni i dalje pokušavali da održe kontakt.

Sada, nakon što je prošlo mnogo vremena, odnos je i dalje prisutan, ali bez ikakve bliskosti i topline. Komuniciraju, ali više iz obaveze nego iz stvarne želje za bliskim odnosom. Roditelji su očajni i ne znaju šta da rade da bi ponovo uspostavili blizak odnos sa ćerkom. Zbog toga se majka obratila Eli Tešer za savet. Eli je novinarka i kolumnistkinja koja daje savete o međuljudskim odnosima u magazinu „Times Colonist“.

Savet svim roditeljima

Eli je objasnila da je otuđenje od roditelja, naročito u situacijama kao što je ova, veoma bolno. Preporučuje roditeljima da, kako bi započeli proces pomirenja, treba da se izvine ćerki zbog neslaganja koje su imali u prošlosti. To izvinjenje treba da bude iskreno priznanje da su možda pogrešno postupili i da pokažu poštovanje prema njenoj odluci da izabere svog muža. Na taj način, roditelji će smanjiti otpor ćerke prema njima, jer im oduzimaju priliku da je optuže za kontrolisanje ili mešanje u njen život.

Savetuje roditeljima da pokušaju ponovo da izgrade kontakt sa ćerkom kroz razgovore koji će biti opušteni, bez pritisaka i osuđivanja. Bitno je da pokažu iskreno interesovanje za njen život, ali bez nametanja svog mišljenja. Takođe, treba biti strpljiv, jer obnavljanje odnosa ne može biti brz proces.

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