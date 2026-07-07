Majka Katarina Sjura (44) požalila se na jednoj internet mreži da je očajna jer se našla u položaju zbog kojeg trenutno preispituje da li je dobar roditelj. Ona je podelila svoju dilemu i zatražila savet o tome šta bi dalje trebalo da učini.

Objasnila je da je njen sin tinejdžer još u oktobru od nje i svog oca zatražio dopuštenje da ode na psihološko savetovanje. Nije hteo da im otkrije razlog za to, ali je osećao da je to nešto što mora da učini.

"Razgovarali smo s njim, pa smo mu objasnili da ako ikad treba da razgovara o nečemu, da smo tu za njega, saslušaćemo ga i voleti bez obzira na sve", napisala je ona.

Ipak, njihov petnaestogodišnji sin otišao je na savetovanje. Nedavno je, navodi mama, prilikom čišćenja njegove sobe pronašla poruku koja joj je slomila srce. Nakon što ju je pročitala, nije znala šta bi dalje učinila.

"U komodi pored njegovog kreveta pronašla sam poruku s naslovom "Kako se vidim". Obično bez razloga ne kopam po stvarima svoje dece, ali fioke mog sina pune su smeća, koje je previše lenj da baci u kantu. Razumem da nisam smela to da pročitam i da je trebalo taj papir tamo da ostavim i ponašam se kao da ga nisam ni videla. Ipak, pročitala sam šta je napisao i srce mi se slomilo kad sam shvatila šta misli o sebi. Imao je vrlo negativne stavove. Napisao je kako se oseća nevoljeno, bezvredno i kako stvara bol svima oko sebe. To me je nateralo da se zapitam jesam li kao majka učinila dovoljno da se oseća cenjeno i voljeno kao osoba", napisala je žena napomenuvši da misli da je taj tekst napisao za savetovanje jer se to od njega ponekad tražilo.

"Rekla sam suprugu šta sam pronašla i on misli da je najbolje da se samo pravimo da to nismo videli jer je to privatna stvar između našeg sina i njegovog savetnika te da ne bi trebalo da se mešamo u to, osim ako se to od nas zatraži. Ipak, mislim da bi bila dobra ideja da razgovaramo s njim o tome, a možda bismo nas troje mogli da sednemo i prođemo kroz to i da mu pomognemo da vidi da sve što je nabrojao nije istina", napisala je mama.

Korisnici Redita savetovali su joj da sinu ne otkrije šta je pročitala, već da se pobrine da on uvidi koliko je voljen.

"Nemojte mu reći da ste to pročitali. Umesto toga recite mu koliko ga volite i pokažite mu to svaki dan", stoji u jednom od komentara.