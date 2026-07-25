Mama koja poklanja sve tvoje omiljene stvari je najgora noćna mora svakog tinejdžera.
Devetnaestogodišnja Ebi iz Pensilvanije je postala viralna na TikToku zbog velike greške koju je njena mama napravila tokom čišćenja ormara.
Ebi je u videu koji ima preko 500.000 lajkova pregledala vešalice u prodavnici polovne odeće, govoreći: „Ovo je moje, ovo je moje, ovo je moje.“
U opisu videa je napisala: „Provela sam sredu popodne tražeći kutiju odeće koju je moja mama donirala, a u kojoj su bile sve moje zimske stvari koje nisu bile za donaciju.“
„Primetila sam da moja haljina za zimsku maturu od prošle godine stoji na naslonu kauča, pa sam pitala mamu zašto je tamo“, ispričala je Ebi za People . „Mislila sam da ju je možda prodala preko interneta i pripremala je za kupca. Umesto toga, rekla je: ’Pa rešavala si je se.’ Bila sam potpuno zbunjena i pitala sam je šta misli pod tim.
Panika
Tada sam shvatila da kutija o kojoj je pričala uopšte nije bila namenjena za donaciju. Bila je puna moje zimske odeće koja je trebalo da se odloži na tavan. Odmah sam rekla: ’Bože moj, sve to nije bilo za prodavnicu polovne odeće ’“, priseća se ona.
Oko nedelju dana pre nego što su stvari odnete, Ebi je raspremala svoj ormar kako bi zimsku odeću zamenila letnjom. Seća se da je sve razvrstala u dve grupe, stavljajući odeću koju je želela da donira u kese za smeće, a onu koju je želela da zadrži u posebnu torbu za odlaganje. Zatim su joj poslovi odvukli pažnju, pa je rekla mami da će ih odneti na donaciju kasnije.
„Nažalost, torba za odlaganje se pocepala, pa je moja mama pretpostavila da je to još jedna kesa za donaciju“, kaže ona. „Mama me je čak pitala kada ću odneti kese, a ja sam joj rekla da ću to ubrzo uraditi. Pošto je sve stajalo zajedno, mislila je da je i pocepana torba namenjena za prodavnicu polovne odeće i dosadilo joj je da ih gleda u hodniku, pa ih je jednostavno sama odnela.“
Srećom, u prodavnici polovne odeće su se setili torbe sa Ebinom odećom, pa je, kada ih je kontaktirala u vezi sa greškom, uspela da dobije pomoć. Umesto da čeka da joj se zaposleni jave sledećeg dana, Ebi je odlučila da odmah ode i sama potraži stvari u radnji. Znajući da je njena mama pregledala stvari pre nego što ih je ostavila i da je samim tim znala šta traži, Ebi je insistirala da mama pođe sa njom.
„Definitivno sam bila iznervirana, ali smo uspele i da se nasmejemo tome koliko je situacija bila luda“, priseća se Ebi. „Bila je to nenamerna greška i radile smo zajedno kako bismo pronašle što više moje odeće.“
Kada je stigla u radnju, dosta njene odeće se već nalazilo u prodajnom prostoru. „Zaposleni sa kojim sam razgovarala rekao mi je da će mi, ako pronađem svoje stvari, dozvoliti da ih uzmem nazad“, kaže ona. „Nisam uspela da vratim baš svaki komad, pa pretpostavljam da je nekoliko stvari ili već bilo prodato ili još nije stiglo do rafova. Na sreću, Goodwill nam je dozvolio da uzmemo sve što smo pronašle bez ponovnog plaćanja.“
Neočekivana reakcija
Objavila je video kako bi se našalila na račun cele situacije, uopšte ne očekujući reakciju koju je dobila.
„Neki komentatori su rekli da, ako možemo da vozimo kabriolet, možemo jednostavno da kupimo i novu odeću, ali to stvarno nije bila poenta. Te stvari su već bile moje, a mnoge od njih su imale i sentimentalnu vrednost“, objašnjava ona, osvrćući se na reakcije pojedinih korisnika na automobil u kom su stigle. „To nikada nisu bili komadi koje sam planirala da doniram, tako da sam, naravno, želela da ih vratim.“
Ebi je čak snimila i razgovor sa mamom nakon što su vratile svu odeću, u kom gledaoci mogu da čuju kako joj mama govori: „Imaš sreće.“
Ona joj je brzo odgovorila: „Ne, ti imaš sreće.“
Dan nakon što je objavila originalni video, Ebi je takođe postavila video u kom detaljno objašnjava situaciju, braneći sebe i svoju mamu od pojedinih negativnijih komentara.
Bonus video:
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