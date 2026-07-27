Nakon što je izgubila supruga sa kojim je provela 27 godina, jedna žena nije ni slutila da će joj se život potpuno promeniti. Dok je pokušavala da se izbori sa tugom, javio joj se muškarac koji je nekada bio njena velika ljubav.

Ispričala je svoju priču i priznala da, uprkos novoj šansi za ljubav, ne može da pobedi sopstvene sumnje.

„Posle četvorogodišnje borbe sa rakom, moj muž je preminuo. Nedugo zatim javio mi se muškarac sa kojim sam bila u vezi pre 40 godina. Rekao je da je tu za mene ako poželim da razgovaram ili mi jednostavno zatreba društvo. Bila sam mu zahvalna i rekla da ću ga pozvati ako osetim da mi njegova podrška znači“, napisala je.

Varao me, pa sam ga ostavila

Njih dvoje su nekada bili zajedno sedam godina, ali je veza završila bolno.

„Bila sam ludo zaljubljena u njega, ali mi je slomio srce kada sam saznala da se viđa i sa drugim ženama. Tada sam raskinula. Ipak, tokom svih ovih godina ostali smo u kontaktu. Čestitao mi je rođendane, povremeno bi se javio, a ponekad bismo se i sreli. Ostali smo prijatelji.“

Godinama kasnije odlučili su da svojoj priči daju novu šansu.

„Sada smo ponovo zajedno. Rekao mi je koliko mu je žao što me je povredio. Kaže da je tek s godinama shvatio da biti muškarac ne znači osvajati što više žena, već biti spreman da se posvetiš jedinoj koju zaista voliš. Priznao je da je pogrešio i rekao mi da me voli i da želi da ostatak života provedemo zajedno.“

Stalno mislim o ženama s kojima je bio

Uprkos njegovim rečima, nju muči jedna stvar.

„Ne mogu da prestanem da razmišljam o svim ženama koje su bile deo njegovog života. Imam osećaj da nikada neću moći da se merim sa njima. Ne smatram sebe lepom, nemam savršeno telo, niti mnogo novca. Plašim se da ću zbog svojih misli upropastiti možda najlepšu stvar koja mi se dogodila. Kako da ostavim njegovu prošlost iza sebe?“, iskreno je pitala Ebi, savetnicu novina „Chicago Sun Times“.

Savetnica smatra da problem nije u njegovoj prošlosti, već u njenom samopouzdanju.

„Jedino što može da uništi ono što bi moglo biti najlepše poglavlje vašeg života jeste vaše nisko samopoštovanje. Ovaj čovek je očigledno sazreo. Ne traži savršenu lepoticu, manekenku niti bogatu ženu. Njega zanima osoba kakva ste vi.“

Na kraju joj je uputila i važan savet: „Potrebno je da poradite na svom samopouzdanju pre nego što vas nesigurnost spreči da budete srećni.“

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