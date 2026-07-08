Teško je ignorisati svakodnevni nered koji nastaje u kući — tragove paste za zube u lavabou, mrvice na kuhinjskoj radnoj površini i cipele razbacane po hodniku. Ali postoje poslovi čišćenja koji ostaju van vidokruga ili ih jednostavno zaboravljamo, a neki od njih mogu da vas koštaju — bilo kroz dodatni rad, veću potrošnju energije, kraći vek trajanja uređaja ili čak potencijalno opasne uslove u domu.

Pogledajte ovu listu zadataka koje stručnjaci preporučuju, a koje ste verovatno zanemarili. Ako ne možete da se setite kada ste poslednji put obavili ove zadatke (ili, još gore — nikada ih niste uradili), možda je vreme da ih stavite na vrh liste obaveza.

Čišćenje ventilacionog otvora sušilice za veš

Filter za dlačice u sušilici pomaže, ali ne zadržava baš sve — dlačice, dlake kućnih ljubimaca i druge sitne čestice mogu se brzo nakupiti u sušilici i odvodnoj cevi.

„Ovo predstavlja ozbiljan rizik od požara“, kaže Beki Rapinčuk iz organizacije ,,Clean Mama" za Real Simple. „Nakupljene dlačice ograničavaju protok vazduha i mogu da se zapale, naročito ako je otvor za ventilaciju zapušen ili sušilica radi duže nego što bi trebalo.“

Koliko često čistiti: Ventilacione otvore sušilice trebalo bi čistiti najmanje jednom godišnje, a češće ako često perete veš ili imate mnogo kućnih ljubimaca.

Čišćenje filtera aspiratora iznad šporeta

Ovo je još jedan problem koji se ne vidi, a može brzo postati opasan.

„Nakupljena masnoća predstavlja veliki rizik od požara u kuhinji“, kaže Rapinčukova. „Kada se filteri ne čiste redovno, masnoća se taloži i postaje zapaljiva.“

Dobra vest je da su aluminijumski filteri, koji su najčešći u kućnim kuhinjama, relativno laki za čišćenje — mogu da se izvade i operu u mašini za sudove.

Koliko često čistiti: Filtere aspiratora čistite jednom mesečno, ili češće ako često kuvate i koristite mnogo ulja ili masnoće.

Menjanje ili čišćenje filtera za vazduh

Možda primećujete obrazac — filteri su stvari koje često zaboravimo da čistimo, iako značajno utiču na rad uređaja.

Sistemi za grejanje i hlađenje, klima-uređaji i prečišćivači vazduha koriste filtere kako bi uklonili dlake kućnih ljubimaca, prašinu i druge čestice iz vazduha. Kada se filteri zapuše, uređaji moraju više da rade i postaju manje efikasni, što može dovesti do većih računa za energiju ili kraćeg životnog veka.

Koliko često čistiti: Neki filteri mogu da se operu, dok druge treba zameniti. Uopšteno, mesečna provera je dobra navika, ali ako imate kućne ljubimce, veoma prašnjav dom ili stalno koristite klima-uređaj, možda bi trebalo da ih proveravate na svake dve nedelje.

Čišćenje veš-mašine

Deluje kao da veš-mašina ne bi trebalo da se prlja — ipak je stalno izložena deterdžentu i toploj vodi. Ali sva ta vlaga može da izazove drugačiji problem — buđ.

Koliko često čistiti: „Pokretanje programa za čišćenje jednom mesečno sprečava pojavu buđi i neprijatan miris na odeći“, kaže Rapinčukova. „Kada se buđ jednom pojavi, mnogo ju je teže ukloniti.“

Ribanje kuhinjskih ormarića

Iako nije nužno opasno da se masnoća i prljavština nakupljaju na kuhinjskim ormarićima, to može znatno otežati čišćenje kada se slojevi nečistoće nagomilaju.

Koliko često čistiti: Zavisi od dve stvari — koliko često kuvate i koliko su ormarići blizu šporeta, sudopere ili drugih mesta gde mogu da budu poprskani. Ormariće pored šporeta možda ćete morati da čistite jednom nedeljno, dok one udaljenije možete detaljno očistiti jednom u sezoni.

Pranje filtera mašine za sudove

Ostaci hrane i mrvice negde moraju da završe — a najveći deo završava u filterima mašine za sudove.

„Ako se filteri ne čiste jednom mesečno, to dovodi do neprijatnih mirisa i naslaga koje vremenom smanjuju efikasnost mašine“, kaže Rapinčukova.

Koliko često čistiti: Jednom mesečno je dovoljno za većinu domaćinstava, ali možda ćete morati češće ako često koristite mašinu ili primećujete neprijatne mirise.

Brisanje zavojnica na frižideru

Zavojnice na frižideru imaju ključnu ulogu u razmeni toplote i održavanju niske temperature hrane.

Nakupljena prašina i prljavština mogu smanjiti efikasnost frižidera i skratiti njegov vek trajanja, kaže Rapinčukova.

Koliko često čistiti: Dva puta godišnje bi trebalo da bude dovoljno za čišćenje zavojnica frižidera.

Ventilatori u kupatilu

Ovo je možda najzanemarenije mesto u celoj kući — i potencijalno jedno od najopasnijih.

„Nakupljena prašina može dovesti do pregrevanja motora, pa čak i požara“, kaže Rapinčukova. „Osim toga, ako ventilator ne izbacuje vazduh pravilno, vlaga ostaje zarobljena u kupatilu, što dovodi do problema sa buđi.“

Koliko često čistiti: Jednom ili dva puta godišnje trebalo bi da bude dovoljno kako bi se rizici sveli na minimum.

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