Zajednica na Floridi oplakuje smrt tinejdžera koji je preminuo od povreda nakon nesreće sa električnim trotinetom.

Tinejdžer, koga je saobraćajna policija Floride (FHP) identifikovala kao 13-godišnjeg Koltona Remzburga, vozio je električni trorinet u oblasti Lejk Nona u Orlandu u nedelju, 10. maja, kada se dogodila fatalna nesreća, prema lokalnim medijima Spectrum News 13, Fox 35 Orlando i WESH 2. On je išao u prodavnicu da kupi cveće za Majčin dan za svoju majku kada ga je udario pikap dok je prelazio ulicu.

FHP je saopštio da se sudar dogodio u istočnim trakama ,,Moss Park Road"-a, u blizini ulice ,,Savannah Pines Drive".

Kolton je hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama i preminuo je tri dana kasnije, u sredu 13. maja.

Vozač pikapa, 35-godišnji muškarac, nije povređen i ostao je na licu mesta, navodi FHP. Policija je saopštila da se zaustavio i pokušao da pruži pomoć Koltonu. Prema njihovim navodima, verovatno neće biti optužen niti kažnjen.

Tajler Embri, koji se opisao kao blizak prijatelj porodice Koltona, rekao je: „Stvarno je tužno što je to moralo da se dogodi njemu.“

„Najgore je bilo to što nije nosio kacigu i nije imao nijednu slomljenu kost“, nastavio je Embri. „Samo je toliko jako udario glavom o tlo.“

Drugi prijatelj porodice tinejdžera dostavio je ,,WESH 2" fotografiju mesta nesreće, na kojoj se vidi da je udarac u sudaru prepolovio električni trotinet na dva dela.

Divan dečak

U ,,GoFundMe" kampanji pokrenutoj da se pomogne porodici Koltona nakon njegove hospitalizacije, 13-godišnjak je opisan kao „sjajna svetlost u životima svih koji ga poznaju i vole“.

„Kolton je pun energije i dobrote, sa strašću prema sportu i ribolovu koja je donela radost mnogima“, navodi se u poruci kampanje. „On je takođe ponosni i brižni stariji brat koji svojoj porodici znači sve.“

„Nakon tragične nesreće, porodica Koltona suočava se sa najtežim trenucima u svom životu“, navodi se u poruci. „Nijedan roditelj nikada ne bi trebalo da prođe kroz ovu vrstu bola, a emocionalni teret koji nose je nezamisliv.“

Sportista

Predsednik ,,Lake Nona Youth Sports"-a, Džejson Klajner, je rekao da je Kolton bio talentovan fudbaler koji je trebalo da započne svoju prvu sezonu američkog fudbala sa punim kontaktom.

„Kolton je jedan od naših mladih sportista. U programu je već oko tri godine“, rekao je Klajner pre smrti tinejdžera. „Juče je zapravo bilo preuzimanje opreme, tako da je trebalo da bude ovde i preuzme svoju opremu.“

Omladinska sportska organizacija je u petak, 15. maja održala minut ćutanja u čast Koltona tokom dve večernje utakmice fudbala. „LNYS je izgubio jednog od svojih“, navela je organizacija na Fejsbuku nekoliko sati pre utakmica. „U čast Koltonovog sećanja, održaćemo dva minuta ćutanja večeras 15.5. u parku 'Heroes Community Park' tokom naših poslednjih utakmica regularne sezone. Vaše prisustvo će značiti više nego što možete da zamislite.“

Tuga