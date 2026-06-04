Jana ima 27 godina i poznata je kao najskuplja ljubavnica na svetu. Živi u luksuzu, putuje svetom i često deli svoj život na društvenim mrežama.

Ukrajinka Jana Orfeva već neko vreme puni medijske stupce zbog luksuznog života koji vodi kao ljubavnica bogatog šeika. Zbog navodnih ogromnih primanja i skupocenog načina života, mediji je često nazivaju “najskupljom ljubavnicom na svetu”.

Dnevno 5.000 evra uz luksuzne poklone

Prema nekim navodima, Jana je u vezi sa šeikom više od pet godina, a on joj svakog dana daje i do 5.000 evra, uz brojne luksuzne poklone. Pored ogromnog novca, navodno joj obezbeđuje skupocena putovanja, automobile, nakit i dizajnersku garderobu.

Sve to redovno pokazuje na društvenim mrežama, gde ima oko 200.000 pratilaca i gde otkriva detalje svog glamuroznog života.

Instagram pun luksuza i putovanja

Na Instagramu deli fotografije sa egzotičnih destinacija, luksuznih hotela i jahti, kao i modne kombinacije koje često privlače veliku pažnju javnosti. U opisu profila navodi da živi u Cirihu.

Zahvaljujući navodnim velikim prihodima, Jana je investirala u nekretnine širom Evrope. Takođe troši novac na luksuzne automobile, putovanja i estetske zahvate, kojima je dodatno promenila svoj izgled tokom godina.

Nedavno se porodila

Nedavno je objavila i fotografije bebe uz emotivnu poruku, što je dodatno privuklo pažnju javnosti i pokazalo novu stranu njenog života. Fotografije iz prošlosti pokazuju veliku fizičku transformaciju, što je izazvalo brojne komentare i spekulacije na društvenim mrežama.

Dodatnu pažnju izazvalo je to što je uklonila većinu starih fotografija sa Instagrama, uključujući i porodične slike, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti za njen privatni život.

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