Ispostavilo se da možete mesecima da se vozite sa dobitnim loto-listićem, a da toga uopšte niste svesni.

Upravo to je saznao jedan muškarac iz Misurija kada je otkrio da se dobitni ,,Powerball" listić vredan 50.000 dolara (oko 43.020 evra) nalazio u centralnoj konzoli njegovog pikapa.

Stanovnik Vest Plejnsa je kupio nekoliko listića za februarsko izvlačenje, ali nikada nije stigao da proveri da li je nešto osvojio — sve do trenutka kada je to konačno učinio.

„Jednostavno sam u jednom trenutku pomislio: ‘Verovatno bi trebalo da ih izvadim iz konzole svog pikapa’“, rekao je neimenovani igrač, navodi Missouri Loterry.

Dok je stao da natoči gorivo, odlučio je da proveri jedan od listića u istoj prodavnici u kojoj ga je prvobitno kupio, saopštili su zvaničnici lutrije.

Šok života

Muškarac je rekao da je ostao bez reči kada mu je prodavac saopštio da je osvojio petocifreni iznos.

„Zaista nisam znao šta da kažem. Igram godinama i ovo je najveći dobitak koji sam ikada osvojio!“, rekao je on.

Šok zbog neočekivane dobitne sume bio je toliko jak da ga je čak odvratio od drugog razloga zbog kog je uopšte stao.

„Platio sam gorivo i čak sam se odvezao, a zaboravio sam da sipam benzin!“, rekao je on.

Plan

Dobitnik je naveo da planira da podeli deo svoje sreće sa porodicom, uključujući i unuke.

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On nije prvi koji je doživeo ovakvu srećnu slučajnost na mestima gde se najmanje očekuje: jedan par iz Nju Džersija pronašao je listić vredan milion dolara dok je prošle godine sređivao fioku sa „raznim stvarima“.

Kasnije su otišli da preuzmu nagradu, sa planovima da pomognu svojoj deci da izbegnu dugove.

SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja pruža stručnu pomoć 24/7, a možete ih kontaktirati na +381637857144. Zavisnost od kocke je ozbiljna bolest, a SOS linije su tu za hitnu podršku i savetovanje. Druge opcije uključuju udruženje Ulog (060/35-55-275) i Institut za mentalno zdravlje.

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