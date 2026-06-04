Dete u američkoj saveznoj državi Konektikat je preminulo nakon pada sa konstrukcije za igru tokom vikenda.

Petogodišnja Olivia Videto je pohađala vrtić u ustanovi ,,Harwinton Consolidated School", koja je preminula od povreda zadobijenih u nesreći u jednom domu u nedelju, 31. maja, kako prenosi WOWT i Town of Harwinton.

Policija savezne države Konektikat je stigla na lice mesta oko 13:45 po lokalnom vremenu, gde je dete, prema navodima, zadobilo povredu glave. Helikopter „Life Star“ prevezao ju je u Dečju medicinsku bolnicu u Konektikatu zbog „sumnje na ozbiljne, ali ne i životno ugrožavajuće povrede“, gde je kasnije preminula od zadobijenih povreda.

Istraga

Policija savezne države Konektikat je u izjavi dostavljenoj magazinu People navela da je incident i dalje pod istragom, ali da „ništa kriminalno nije utvrđeno“.

„Nema reči koje bi adekvatno mogle da izraze tugu koju oseća naša zajednica“, rekao je Majkl R. Kris, prvi izabrani zvaničnik opštine Harvinton. „Njena smrt duboko pogađa porodicu, prijatelje, drugove iz razreda, nastavnike i sve koji su imali privilegiju da je poznaju.“

„U ime opštine Harvinton, upućujemo najdublje i najiskrenije saučešće njenoj porodici u ovom nezamislivom trenutku. Takođe mislimo na njene drugove iz razreda, školsko osoblje i celu zajednicu Regiona 10 dok zajedno prolaze kroz ovaj duboki gubitak“, nastavlja se u saopštenju. „Kao zajednica, hajde da se okupimo da podržimo jedni druge, da svoje voljene držimo malo bliže i da ovu voljenu učenicu i njenu porodicu nosimo u srcima.“

Privatnost

Kris je u ažuriranju od ponedeljka, 1. juna rekao da je privatnost porodice Olivije „u ovom veoma teškom trenutku preko potrebna“.

Istraga o incidentu je i dalje u toku. Za sada nisu podignute krivične optužnice.

Bonus video: