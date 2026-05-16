Simbol svih dijetalnih jelovnika ranih 2000-ih postao je jedna od najviralnijih namirnica na TikToku. Imamo osećaj kao da smo sitan sir stavili na listu nepozvanih gostiju, jer prizvuk niskokalorične dijetalne namirnice priziva dosadu, „low fat“ kulturu i neprivlačan izraz dijetalni režim.

Ali stvari se menjaju u korist dobrog starog sitnog sira i on je trenutno sve samo ne dosadan. Prema viralnim receptima kojima su mnogi opsednuti, danas je dobrodošao baš svuda: mus od čokolade, Alfredo sos, proteinski sladoled, „ranch“ umak, čizkejk, „flatbread“, preliv za Cezar salatu, pa čak i testo za keksiće.

Znamo da TikTok voli „comfort“ recepte koje pripremate za svega nekoliko minuta, voli i da su kremasti, a ako mu i dalje ostavite zakačenu ceduljicu s natpisom „wellness-coded“, imate pobednika mnogih tanjira, ističe Vogue.

Ključ u jednoj stvari, a to je blender, zbog čega se lako koristi, priprema, a i znamo da sve što izađe iz blendera ima posebno mesto na tanjiru: zbog teksture, povezanosti ukusa, jednostavne pripreme. Jer, kako kaže jedan od komentara koji sam uhvatila na TikToku: „Niko više ne želi da izgleda kao da je na dijeti, čak ni kada je na dijeti.“

Viralni recepti zbog kojih je „cottage cheese“ namirnica trenutka

Čokoladni mus od sitnog sira

Jednostavnije od ovog recepta ne može, a komentari na društvenim mrežama ovom receptu idu u prilog. Tu smo da isprobamo – trebaće vam svega nekoliko minuta.

Sastojci:

sitan sir

kakao

javorov sirup ili med

tamna čokolada

Priprema:

Stavite sve sastojke u blender, zatim u frižider na koji sat i dobili ste jednostavno – mus.

Sitan sir povrćem i zatarom

Za ovaj recept nas je inspirisala jedna od trenutno najvažnijih kreatorki Džastin Doiron čiji je recept postao viralan jer izgleda kao jelo koje je izašlo iz nekog restorana u Kopenhagenu. I ne, nije ga teško pripremiti — samo nabavite kombinaciju začina koja mu daje karakter: zatar.

Sastojci:

Za pečeno povrće:

2 šargarepe

1 tikvica

1 crveni luk

maslinovo ulje

zatar, so

čilija

Za bazu:

250 g sitnog sira

Za ljuti preliv:

2 kašike hrskavog ljutog ulja ili ljutog čili ulja

1 kašičica meda

malo limuna

Dodaci:

sveže začinsko bilje

tostirani pistaći ili bademi

hrskava leblebija

hleb od kiselog testa

Priprema:

Povrće isecite na nepravilne komade, prelijte maslinovim uljem i začinite za’atarom. Pecite oko 30 minuta na 220°C dok ne postane karamelizovano.

Sitan sir izblendajte oko 30 sekundi da postane svilenkasto gladak i razmažite ga po tanjiru kao u restoranu.

Dodajte pečeno povrće, prelijte ljutim prelivom. Na kraju dodajte pistaće i sveže začinsko bilje.

Sladoled od sitnog sira

Kako napraviti zanimljiv ledeni desert? U prilogu vas čeka kombinacija smrznutog sitnog sira sa voćem i medom. Pokušajte da ostanete samo na jednoj činiji.

Sastojci:

250 g sitnog sira (najbolje 2–4% m.m.)





1–2 kašike meda ili javorovog sirupa





1 kašičica vanile (ekstrakt ili pasta)





prstohvat soli (bitno za ukus!)





1–2 kašike mleka ili biljnog mleka (po potrebi za teksturu)

Opcionalno (za varijacije ukusa):

jagode / maline / borovnice





kakao + čokoladne kapljice





puter od kikirikija + banana





med + pistaći + maslinovo ulje (TikTok „luksuzna“ verzija)

Priprema:

Ubacite sve u blender i blendajte 30–60 sekundi dok ne postane potpuno gladak i kremast (bez grudvica).



Probajte i prilagodite slatkoću.



Prebaci u posudu i zamrznite 2–3 sata.



Svakih 30–60 min promešajte viljuškom da razbijete kristale (ili ga samo izvadite ranije ako volite teksturu blago istopljenog sladoleda).

