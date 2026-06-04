Džejms i Sofi Rašbi su u početku mislili da njihova ćerka Otili ima samo malu kvržicu na glavi. Nisu mogli ni da zamisle da će joj biti dijagnostikovana teška bolest.

Ovog maja, Džejms i Sofi su odveli svoju jednogodišnju ćerku Otili kod lekara nakon što su primetili malu kvržicu na njenoj glavi. Samo nekoliko sati nakon pregleda, CT snimak je otkrio veliki tumor, a Otili je dijagnostikovan visokorizični neuroblastom — redak oblik raka koji se već proširio na lobanju, kičmu i koštanu srž.

„U roku od pola sata, odveli su nas u posebnu sobu… i specijalista nam je rekao da Otili ima veliki tumor koji raste na strani glave“, prisetio se Džejms (41), za BBC.

„Ovo je bio potpuni šok za malu devojčicu koja je bila zdrava i nije imala bolove niti bilo kakve znake ili simptome — da joj kažu da ima veliki tumor u glavi, što je zaista razarajuće“, nastavio je on.

Nakon početne dijagnoze, Džejms i njegova porodica su hitno prebačeni u specijalizovanu jedinicu u medicinskom centru ,,Nottingham’s Queen’s Medical Centre". Sledeće nedelje, Džejms kaže da su prošli kroz „jednu od najgorih nedelja koje možemo da zamislimo“.

„Otili je prošla kroz toliko testova i procedura — imala je pet opštih anestezija za pet dana, magnetne rezonance, operaciju glave radi biopsije“, objasnio je on. „Onkolog nam je saopštio užasnu vest da je u pitanju rak.“

Lečenje

Džejms je rekao da je Otilino „hitno intenzivno lečenje hemoterapijom“ počelo 21. maja. Ona će proći kroz ciklus od 70 dana, u kojem će imati tri do četiri dana hemoterapije, nakon čega slede tri do četiri dana odmora.

Sofi je za medije izjavila da se Otili trenutno „oseća veoma dobro“, što im dodatno otežava situaciju jer je „ustala, trči okolo, smeje se i igra… ali je, naravno, zapravo veoma bolesna“.

„Imamo i Arčija, koji ima pet godina, tako da zapravo nemate vremena da se potpuno raspadnete. Morate da ostanete pribrani zbog dece“, dodala je ona.

Porodica je takođe pokrenula stranicu na platformi ,,GoFundMe" kako bi prikupila sredstva za troškove lečenja i života. Od srede, 3. juna, prikupljeno je više od 60.000 funti (oko 70.000 evra) od ciljanih 300.000 funti (oko 350.000 evra).

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