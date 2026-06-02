Nakon što je Šelbi Kraford objavila video snimak TikToku na kojem se davi u bazenu tokom svadbene proslave, poruke su počele da pristižu gotovo odmah. Ono što ju je najviše šokiralo nije bila pažnja, već to koliko su je ljudi upozorili da su mlade zapravo umrle pokušavajući slične skokove u bazen u teškim venčanicama.

„Nisam imala pojma da su ljudi zapravo preminuli zbog toga“, rekla je Krafordova (30) u ekskluzivnom razgovoru za People.

Mlada iz Čatanuge kaže da taj potez nikada nije doživljavala kao posebno opasan jer nije bila sama u vodi. Njen suprug, Kori Kraford, skočio je zajedno s njom, a desetine svatova stajale su u blizini i posmatrale.

„U svojoj glavi sam mislila da, ako nešto pođe po zlu, će se naći neko da pomogne jer nisam bila sama“, kaže ona.

Krafordova je rekla da ju je to iskustvo naučilo koliko brzo stvari mogu da postanu opasne pod vodom, posebno kada se nosi teška svečana odeća. Sekunde nakon što je skočila u vodu, slojevi njene venčanice prekrili su joj lice i bilo ih je teško skloniti.

„Venčanica je imala mnogo teških slojeva i stalno sam pokušavala da je sklonim sa lica, ali bi se stalno vraćala jer je bila toliko teška“, priseća se ona.

Strah

Ono što je Krafordovu još više uplašilo nakon toga bilo je shvatanje da gosti u blizini nisu ni primetili da se bori. Sa spoljne strane bazena, kaže, izgledala je dovoljno mirno da niko nije razumeo šta se dešava.

„Ljudi u blizini možda čak ni ne shvate da se borite“, kaže ona. „Sada vidim koliko se sve brzo dešava i koliko davljenje može biti brzo i tiho.“

Krafordova kaže da nije imala pojma da su ljudi umrli u sličnim situacijama sve dok gledaoci nisu počeli da dele priče u komentarima.

Bilo je još slučajeva koji su privukli veliku pažnju. Irish Mirror je izvestio o kanadskoj mladi koja se udavila 2012. godine nakon što je ušla u reku u venčanici radi fotografisanja.

Adrenalin pobedio

Reakcija na internetu je potpuno promenila način na koji Krafordova razmišlja o dramatičnim svadbenim vratolomijama i vrstama rizičnih trenutaka koji se često brzo šire na društvenim mrežama. Kada sada se sada vrati u prošlost, kaže da je uzbuđenje tog dana pomutilo njenu procenu.

„Adrenalin tog dana nas je jednostavno poneo“, objašnjava ona. „Bili smo uzbuđeni i nismo razmišljali jasno.“

Promenila mišljenje

Krafordova kaže da sada drugačije posmatra i viralne trenutke, nakon što se neočekivano našla u njihovom centru. Kaže da nikada nije razumela zašto se opasan sadržaj tako brzo širi na internetu pre nego što je objavila video.

„Nikada nisam razumela zašto ljudi rade glupe ili opasne stvari da bi postali viralni“, kaže ona. „Ali sada vidim da su to upravo stvari koje se veoma brzo šire.“

Oprez

Krafordova se sada nada se da će drugi parovi preduzeti dodatne mere opreza pre nego što pokušaju fotografisanje u bazenu tokom svadbene noći ili slične vratolomije u svečanoj odeći. Njena najveća preporuka je jednostavna: prvo se presvucite.

„Prvo se presvucite“, kaže ona. „Veoma smo blagosloveni što smo dobro, ali nijedan viralni trenutak nije vredan gubitka nekoga koga volite, posebno na tako poseban dan.“

