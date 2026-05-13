Baka iz Njujorka koja ima 80 godina Niki Haskel, nekadašnja producentkinja, televizijska voditeljka i poznata hroničarka društvenog života, koju su često nazivali „kraljicom njujorškog noćnog života“, u osmoj deceniji života stekla je novu popularnost na TikToku.

Prati je veliki broj ljudi zahvaljujući iskrenim životnim savetima i direktnom pristupu bez ulepšavanja. Njeni saveti ne podsećaju na klasične motivacione poruke iz priručnika za samopomoć.

Baka Niki govori otvoreno i bez zadrške, zbog čega njene reči mnogima zvuče surovo, ali upravo zato ostavljaju snažan utisak. Podelila je šest pravila za život koja mlađe generacije često teško prihvataju, a mogu im doneti sreću i uspeh.

1. Prestanite da se sažaljevate

„Ne gubite vreme na samosažaljenje. Svi ostali nastavljaju dalje, pa morate i vi“, poručuje Haskel.

Teški periodi su neizbežni, ali je najvažnije kako reagujemo na njih. Umesto vraćanja u prošlost ili stalne brige o budućnosti, fokus treba da bude na sadašnjem trenutku. Što duže ostajemo zarobljeni u očaju, teže se iz njega izlazi.

2. Izađite iz zone komfora

„Ako niste spremni da rizikujete, nikada nećete uspeti“, smatra ona.

Isprobavanje novih stvari održava mentalnu svežinu i pomaže nam da razvijamo samopouzdanje. Iako rutina pruža sigurnost, pomeranje sopstvenih granica često vodi ka novim interesovanjima, iskustvima i prilikama.

3. Ubedite sebe da ste srećni

„Čak i kada se ne osećate tako, govorite sebi da ste srećni“, savetuje Haskel.

Njena filozofija podseća na princip „glumi dok ne postane stvarnost“. Konstantno fokusiranje na negativne emocije samo produbljuje loše raspoloženje, dok male stvari koje donose radost mogu postepeno promeniti način razmišljanja.

4. Ne trošite energiju na ono što ne možete da kontrolišete

Važan deo života u sadašnjem trenutku jeste prihvatanje činjenice da ne možemo kontrolisati sve oko sebe. Najčešće možemo upravljati samo sopstvenim reakcijama. Umesto frustracije i besa, korisnije je sačuvati smirenost i pronaći unutrašnju ravnotežu. Oslobađanje potrebe za kontrolom često donosi više mira i mentalne stabilnosti.

5. Ostanite radoznali

„Radoznalost je vaše najmoćnije oružje“, kaže Haskel.

Učenje novih stvari održava mozak aktivnim i pomaže mentalnoj fleksibilnosti. Otvorenost prema novim idejama i iskustvima doprinosi kvalitetnijem i ispunjenijem životu.

6. Ulažite u sebe

„Uvek ulažite u sebe, svoje snove i projekte koji su vam važni“, poručuje ona.

Posvećenost stvarima koje nas ispunjavaju jača samopouzdanje i osećaj lične vrednosti. Ljubav prema sebi, smatraju stručnjaci, gradi se kroz male svakodnevne odluke i kontinuiran rad na sebi.

