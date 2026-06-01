Tokom boravka na Sardiniji u oktobru 2022. godine, Džulija Džulije Njuton-Merčer iz Velike Britanije, primetila je nekoliko ujeda na koži dok je sedela ispred hotela. Jedan na nozi posebno joj je privukao pažnju, ali mu tada nije pridavala značaj.

„Moj bivši muž i ja smo sedeli napolju ispred hotela i pretpostavljam da me tada nešto ujelo. Imala sam više ujeda, ali nisam brinula jer na ujede komaraca uvek burno reagujem“, ispričala je ona People.

Nakon povratka kući, ujed na nozi nije prolazio. Mesecima se povlačio pa ponovo vraćao, a Džulija je verovala da je reč o upornom ujedom komarca ili blažoj infekciji. Čak ni antibiotici nisu davali trajne rezultate. Kako je vreme prolazilo, stanje se pogoršavalo. Bolovi su postajali sve jači, a u jednom trenutku koža na nozi počela je da se raspada i poprima izgled ozbiljne infekcije.

„Jednog dana više nisam mogla da izdržim bol. Otišla sam na posao i rekla da ne mogu da ostanem. Cela zadnja strana noge izgledala je kao da se tkivo raspada“, prisetila se Džulija.

Rana je počela da se inficira i stalno da „curi“, pa je bila prinuđena da svakodnevno ide na previjanja, i to i po dva puta dnevno. U avgustu 2023. godine stanje je postalo kritično, dijagnostikovana joj je sepsa, po život opasno stanje koje se razvilo kao posledica infekcije. Hitno je hospitalizovana i podvrgnuta višesatnoj operaciji i uklanjanju oštećenog tkiva kako bi joj se spasile obe noge.

„Bila sam spremna da izgubim noge, toliko je bilo loše. Sve se desilo gotovo preko noći“, ispričala je.

Lekari su posumnjali da je uzrok bio ujed takozvanog violin pauka, poznatog i kao braon samotnjak, čiji ujed u retkim slučajevima može izazvati ozbiljna oštećenja kože i tkiva. Nakon buđenja iz operacije, Džulija se suočila sa šokantnom stvarnošću, nije osećala noge. U narednom periodu usledile su i transplantacije kože, ali oporavak je bio dug i izuzetno težak.

Operacije u oktobru 2024. i februaru 2025. dodatno su joj promenile život, ali posledice su ostale trajne.

„Kada razmišljam o svemu, i dalje sam u šoku koliko mi se život promenio. Ne mogu da izađem iz kuće bez pratnje i mogu da hodam samostalno samo oko 30 sekundi“, kaže ona.

Zbog zdravstvenog stanja morala je da napusti posao koji je volela, jer više ne može da se kreće bez pomoći. Danas Džulija otvoreno govori o svom iskustvu i upozorava druge da nikada ne ignorišu neobične ujede ili promene na koži.

Simptomi ujeda pauka samotnjaka

Ujed pauka braon samotnjaka (Loxosceles reclusa) često u početku izgleda bezazleno, ali kod nekih ljudi može da izazove ozbiljnu kožnu reakciju. Ono što ga razlikuje od običnog ujeda insekta jeste to što se simptomi mogu razvijati satima ili čak danima.

U početku ujed može delovati potpuno bezazleno, blago peckanje ili ubod koji liči na ubod komarca, crvenilo oko mesta ujeda, blagi otok, svrab ili osećaj toplote.

Simptomi koji se razvijaju u narednim satima i danima sve jači i dubok bol (često nesrazmeran izgledu ujeda), širenje crvenila i upale, stvaranje plavičaste ili ljubičaste zone oko ujeda, pojava mehura ili plika.

Teži oblik je nekrotizirajuća reakcija.