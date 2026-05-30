Jedna tinejdžerka iz Kalifornije nije gubila vreme kada je reč o obrazovanju — završila je i srednju školu i koledž, ali ne tim redosledom.

Hejli Kontreras (18) iz Adelanta je diplomirala na koledžu ,,Chaffey College" u Rančo Kukamongi 21. maja. Nedelju dana kasnije, u četvrtak 28. maja, Hejli je dobila diplomu srednje škole ,,Hesperia High School".

Kao da to nije dovoljno impresivno, Hejli će sledećeg meseca diplomirati i na koledžu ,,Victor Vally" u Viktorvilu. Tada će imati ukupno četiri diplome višeg obrazovanja: dve iz poslovne administracije, jednu iz matematike i prirodnih nauka i jednu iz društvenih i bihejvioralnih nauka, preneo je Los Angeles Times.

„Činjenica da ću završiti koledž pre nego srednju školu je svakako uzbudljiva“, rekla je Hejli ranije za KNBC.

Na pitanje kako pronalazi vreme za sve to, Hejli je u intervjuu objavljenom prošlog meseca na sajtu koledža ,,Chaffey College" rekla da već četiri godine nije gledala televiziju i da su njene glavne aktivnosti učenje, fudbalski treninzi i prijavljivanje na fakultete.

„Mislim da mi je sav taj dodatni rad omogućio da postanem izuzetna“, rekla je. „Veoma sam ponosna na sebe u tom smislu.“

Ideja

Hejli je prvi put razmotrila mogućnost da istovremeno pohađa koledž i srednju školu u drugom razredu srednje škola, nakon što je njena majka saznala za program duplog upisa koji nude koledž ,,Chaffey College", koledž ,,Victor Valley" i druge kalifornijske zajedničke škole.

Kroz taj program, srednjoškolac može da stekne do 11 bodova po semestru.

Jedinstven uspeh

Pored toga što je prvo završila koledž, a zatim srednju školu, Hejli je ostvarila i jedinstven uspeh postavši prvi srednjoškolac u istoriji koledža ,,Chaffey College" koji je održao govor na ceremoniji dodele diploma.

Planovi

Međutim, Hejlino putovanje se tu ne završava. Ove jeseni će pohađati poslovnu školu ,,Haas School of Business" na univerzitetu ,,UC Berkeley" kao studentkinja koja prelazi sa koledža, a jednog dana nada se da će postati korporativni advokat.

„Želim da izgradim ime za sebe i osećam da je to oduvek bio moj cilj, posebno kao pripadnice prve generacije Latinoamerikanaca u svojoj porodici“, rekla je Hejli.

Njena porodica je pokrenula kampanju na platformi ,,GoFundMe" kako bi pomogla u pokrivanju troškova školarine, smeštaja i drugih troškova vezanih za studije.

„Čak i u teškim trenucima, ona nastavlja napred sa snagom i dostojanstvom“, napisali su. „Sada je bliže nego ikada ostvarenju svog sna o visokom obrazovanju i obraćamo se svima koji žele da podrže njen put. Od devojčice sa snom do mlade žene sa jasnim ciljevima.“

