Ukrajinka Jana Orfeva (27) nosi titulu najskuplje ljubavnice, a o njoj su se raspisali svetski mediji nakon što je otkriveno da joj saudijski princ izdašno plaća da bi vreme provodila u njegovom društvu.
Spominjali su se iznosi od 5.000 evra i poznato je da su u vezi više od pet godina. Šeik ispunjava svaku želju Jani koja na Instagramu ima skoro 200 hiljada pratilaca, a u opisu profila joj piše da živi u Cirihu. Nedavno je rodila sina.
"13. 05. 2026. Dobrodošla na svet, naša mala srećo. Mama i tata su te čekali jako dugo", napisala je uz fotografiju bebe.
Svakodnevno deli svoje fotografije i daje pogled na luksuzni život koji vodi. Manekenka je iskoristila unosnu zaradu i kupila stanove širom Evrope i u rodnom Kijevu, a novac troši i na luksuzna putovanja, skupocene cipele, torbice i automobile.
Jana je uložila i u transformaciju svog izgleda. Naime, bila je na nizu operacija, a u javnosti su se pojavile fotografije koje su otkrile kako je nekada izgledala. Iako je oduvek bila lepa i atraktivna, odlučila je da napravi promene koje su itekako vidljive.
U ranoj mladosti se pokušala probiti kroz takmičenja lepote, a upravo su se s tih događaja pojavile fotografije. Jana je povećala usta, operisala nos i jagodice. Pored toga joj je oblik oka drugačiji što mnogi pripisuju zahvatu nazvanom fox eye.
Mnogi smatraju kako joj operacije nisu trebale, ali da je svoj novi izgled dobro unovčila. Zanimljivo je i kako je Jana, kad je započela vezu sa saudijskim princem, obrisala sve ranije fotografije na kojima je bila sa porodicom.
