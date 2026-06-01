Tifani Vinjard (38) iz Hemel Hempsteda borila se s prejedanjem još od svoje 12. godine. Njena težina je vremenom dostigla čak 127 kilograma, pa su obične stvari poput tuširanja ili penjanja uz stepenice za nju postale pravi podvig.

Kupovina odeće - noćna mora



– Svaki dan sam se budila s bolovima – priznaje Tifani. Zbog težine su je bolela leđa, brzo se zamarala, a kupovina odeće bila joj je noćna mora.

– Uvek sam naručivala najveću veličinu i često mi ni ona nije odgovarala – kaže ona.

Nekontrolisana želja za hranom





Za sve je, kako tvrdi, bila kriva nekontrolisana želja za hranom.

– Došlo je do tačke kada je to bilo potpuno iscrpljujuće. Bila sam ljuta i ogorčena – opisuje.

Najgore je bilo što nije mogla da prestane da razmišlja o hrani.





Isprobala je sve: brojanje kalorija, razne dijete i programe sa šejkovima. Ništa nije dugoročno pomoglo. Prekretnica je došla kada joj je sopstvena težina oštetila madrac.

– Osećala sam se ružno i nisam prepoznavala osobu u ogledalu – kaže.

Isprobala injekcije





Na kraju je odlučila da proba injekcije jednog leka iz grupe GLP1, iako ju je bilo strah.

– Plašila sam se lekova za mršavljenje, ali još više sam se plašila da ostanem takva – objašnjava.

Rezultati su je iznenadili. Za godinu dana smršala je 27 kilograma i kaže da prvi put u životu nema stalnu potrebu da jede.



Danas trenira pet puta nedeljno, voli planinarenje i konačno može da pojede normalnu porciju u restoranu.

– Ranije bih pojela svoje jelo, pa još i ostatke drugih – priznaje sada kroz smeh, piše Profimedia.



