Jedna opaska njenog supruga promenila joj je život iz korena. Umesto da je zaboravi, pretvorila ju je u opsesiju koja ju je dovela do ivice smrti.

Jana Bobrova iz Belgoroda u Rusiji danas ima samo 22 kilograma, a njena dramatična životna priča izazvala je veliku pažnju javnosti. Ova žena visoka 161 centimetar priznala je da je godinama vodila borbu sa sopstvenim izgledom, a sve je, kako tvrdi, počelo nakon komentara supruga da su joj obrazi previše puni.

Želeći da ispuni standarde koje je postavila sebi, ali i da udovolji partneru, Jana je počela da mršavi. Ono što je u početku izgledalo kao obična želja za vitkijom figurom, ubrzo se pretvorilo u opasnu opsesiju.

Od dijete do teškog poremećaja

Jana je svoju priču podelila u emisiji „Iza granice“ na ruskoj televiziji NTV, gde je otvoreno govorila o tome kako je izgubila kontrolu nad sopstvenim životom.

Prema njenim rečima, još tokom studija razvila je snažnu potrebu da smrša. Počela je intenzivno da trenira, a zatim je drastično smanjila unos hrane.

– Postala sam zavisna od ideje da budem sve mršavija. U početku sam mislila da samo vodim računa o sebi, ali sam vremenom počela da se plašim svakog zalogaja – ispričala je.

Njena svakodnevna ishrana svela se na minimum.

– Mogu da pojedem nekoliko keksića, popijem čaj ili vodu, pojedem bombonu, komadić sira ili pola čaše supe – rekla je Jana, opisujući koliko malo hrane unosi tokom dana.

Alarmantne promene koje niko nije zaustavio

Kako su kilogrami nestajali, njeno zdravstveno stanje postajalo je sve ozbiljnije. Telo je počelo da slabi, a organizam da pokazuje znakove iscrpljenosti. Uprkos tome, Jana tvrdi da nije dobijala podršku koja joj je bila potrebna.

Tokom gostovanja na televiziji rekla je da njen suprug nije reagovao ni kada su promene postale očigledne i zabrinjavajuće.

– Očekivala sam da će me zaustaviti i reći da preterujem, ali to se nije dogodilo – rekla je ona.

Na kraju je zbog ekstremne neuhranjenosti završila na bolničkom lečenju.

Ostala bez zdravlja, a potom i bez braka

Najveći šok usledio je nakon svega kroz šta je prošla. Iako je godinama pokušavala da dostigne ideal koji je sebi nametnula, njen suprug ju je na kraju napustio.

Njena priča danas se često navodi kao upozorenje koliko komentari o fizičkom izgledu mogu ostaviti duboke posledice na psihu, posebno kod osoba koje se već bore sa nesigurnostima.

Stručnjaci upozoravaju da poremećaji u ishrani predstavljaju ozbiljna psihološka stanja koja mogu ugroziti život i zahtevaju stručnu pomoć. Opsesivna potreba za mršavljenjem često počinje bezazleno, ali može dovesti do teških zdravstvenih komplikacija, pa čak i fatalnog ishoda.

Jana danas pokušava da se oporavi i vrati normalnom životu, a svoju priču deli kako bi upozorila druge koliko potraga za „savršenim izgledom“ može biti opasna kada preraste u opsesiju, piše news18.com