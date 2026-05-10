Jedna baka je testamentom ostavila svu imovinu kućnim ljubimcima! Baka iz Kine je imala bogatstvo od oko 2,5 miliona evra, ali ništa nije htela da ostavi svojoj deci.

Bogatstvo od 2,5 miliona evra ostavila ljubimcima

Gospođa Liu iz Shanghai sve što je imala ostavila je svojim mačkama i psima, a decu je izbacila iz testamenta. Ona je promenila testament, jer bi prema prvom testamentu sav novac i imovina pripali njenoj deci.

Nisu bili uz nju u teškim trenucima

Posle nekoliko godina, baka se predomislila, jer je nijedno od njeno troje dece nije posećivalo kada je bila bolesna. Osim toga, deca su je retko i zvala da pitaju kako je. U najtežim trenucima, uz nju su bili samo njeni kućni ljubimci - mačke i psi.

Iako je baka Liu htela da ostavi novac direktno svojim mačkama i psima, to ne može da se uradi po zakonu u Kini, pa je nasledstvo odlučila da prebaci lokalnoj veterinarskoj klinici, pod uslovom da novac koriste za brigu o njenim ljubimcima i njihovim mogućim potomcima.

„Koliko li je razočarana?“

Čen Kai, službenik u Centru za registraciju testamenata u Pekingu, savetovao je baki da pronađe nekoga ko će nadzirati veterinarsku kliniku kako ne bi došlo do zloupotrebe novca. Upozorili su je na moguće rizike pre nego što je sastavila oporuku. Takođe su joj dali do znanja da u bilo kom trenutku može promeniti testament, ako joj se poprave odnosi s decom.

Odluka koja je podelila internet

Priča ove bake dovela je do brojnih rasprava na društvenim mrežama. Ljudi su komentarisali: „Koliko je samo razočarana i slomljena kada je odlučila da svojoj deci ne ostavi ništa“, napisao je jedan korisnik.

„Svaka čast. Ako me moja ćerka bude loše tretirala u budućnosti, i ja ću ostaviti svoju kuću drugima“, nadovezala se jedna žena.