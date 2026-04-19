Italijanske nane („nonni“) imaju način života koji je postao trend. To je ideja da se kvalitet života može poboljšati usvajanjem njihovih svakodnevnih navika. Ovaj pristup sve je popularniji jer mnogi veruju da upravo ovakav stil života vodi ka dugovečnosti i boljem mentalnom zdravlju. Trend je poznat kao „nonnamaxxing“. Šta rade italijanske bake?

Aktivan život i briga o drugima

Italijanske bake nisu pasivne, one su uključene u život porodice. Pomažu oko unuka i aktivno učestvuju u svakodnevnim obavezama.

Istraživanja pokazuju da ovakav način života doprinosi boljem mentalnom zdravlju i očuvanju kognitivnih sposobnosti.

Ishrana kao način života

Veliki fokus stavlja se na svežu i sezonsku hranu. Mediteranska ishrana, bogata povrćem, voćem, maslinovim uljem i integralnim žitaricama, smatra se jednim od ključnih faktora dugovečnosti.

Društveni život i povezanost

Još jedna važna karakteristika ovog načina života jeste snažna povezanost sa zajednicom. Italijanske bake redovno se druže, razgovaraju i održavaju kontakte.

Osećaj pripadnosti i svrhe, prema istraživanjima, smanjuje rizik od depresije i produžava život.

Hodanje kao svakodnevna rutina

U gradovima širom Italije hodanje je deo svakodnevice. Čak i starije osobe svakodnevno prelaze velike razdaljine peške.

Hodanje je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina da se očuva zdravlje i produži život.

Život bez žurbe i stresa

Italijanske bake znaju da uživaju u trenutku. Kafa u kafiću, razgovor sa prijateljima i posmatranje sveta oko sebe deo su njihove svakodnevice.

Popularnost ovog trenda povezana sa željom mlađih generacija da pobegnu od stalnog stresa i pritiska produktivnosti.

Prihvatanje starenja kao ključ

Jedna od najvažnijih lekcija koje dolaze od italijanskih baka jeste odnos prema starenju. One ne pokušavaju da sakriju godine, već ih prihvataju kao prirodan deo života.

Stručnjaci ističu da način na koji razmišljamo o starenju može direktno uticati na to koliko brzo starimo.