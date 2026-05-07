Modna legenda sa 94 godine i dalje živi svoj san i šeta modnim pistama. Karmen Del’Orefiče rođena je 3. juna 1931. godine i važi za najstarijeg aktivnog supermodela na svetu. Njena dugovečna karijera i karakteristične srebrne lokne učinile su je simbolom bezvremene lepote.

Još sa 15 godina pojavila se na naslovnici časopisa „Vogue“, čime je započela put koji će traje decenijama. Sarađivala je sa velikim imenima mode i fotografije, kao što su Irving Pen i Salvador Dali, bila je muza modnih kuća Šanel i Dior.

Ove godine je u aprilu radila naslovnicu magazina „Irk“, kao i više editorijalnih naslovnica evropskog „Vouga“ koje je fotografisao legendarni fotograf Albert Votson.

Redovno neguje lice

Iako ima čak 94 godine, Karmen ima prelepu kožu lica, skoro da nema bore. U nezi kože koristi silikonske tretmane i dermoabraziju, ali tvrdi da je ključ u hidrataciji. Ona stalno nanosi kreme kako bi joj koža ostala nežna i elastična. Uvek koristi kremu sa zaštitnim faktorom, što po istraživanjima može usporiti starenje kože i do 24%.

Pije vodu s limunom

Karmen ne drži rigorozne dijete. Počinje dan čašom vode sa limunom i porcijom probiotskog jogurta. Uživa u hrani, čak i sladoledu, jer, kako kaže, uživanje je važan deo životnog balansa.

Redovno šeta po pola sata, radi vežbe istezanja i disanja. To je jednostavan, ali održiv pristup telu i zdravlju.

Mentalno, Karmen neguje unutrašnji mir, ublažava stres tehnikama disanja i pronalazi inspiraciju u hobijima poput fotografije i šivenja, aktivnosti koje hrane kreativnost i smiruju um.

Ljubav i druženje za sreću

Što se tiče ljubavi, Karmen veruje da je intimnost neophodna za srećan život. Opisuje je kao održavanje automobila: "Mora se povremeno pokrenuti". Smatra da u zrelom dobu ljubav i međuljudski odnosi daju životu bogatstvo, bilo da se radi o romantičnom partneru ili prijateljstvu.

Što se penzije tiče, za Karmen ona ne postoji u rečniku. Ona i dalje radi, zbog ljubavi prema poslu i životu. Njena energija i posvećenost inspirišu mnoge da žive punim plućima, bez obzira na godine.

