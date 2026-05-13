Psi su od davnina poznati kao verni zaštitnici doma i porodice, ali kada u kući ima dece, izbor rase postaje još važniji. Iako mnogi psi imaju izražen zaštitnički instinkt, nisu svi podjednako prilagođeni porodičnom životu, zbog čega je potrebno obratiti pažnju na temperament, nivo energije i sposobnost socijalizacije.

Među rasama koje se često izdvajaju kao dobri porodični čuvari nalaze se:

Bernandinac

Njufaundlender

Bernski planinski pas

Bokser

Bulmastif

Nemački ovčar

Škotski ovčar

Erdel terijer

Velika doga

Akita

Ove rase izdvajaju se po tome što uspešno spajaju zaštitnički instinkt, inteligenciju, lakoću učenja, ali i veliku privrženost i odanost porodici.

Ipak, bez obzira na rasu, stručnjaci ističu da su pravilna dresura, rana socijalizacija i dovoljno fizičke i mentalne aktivnosti ključni kako bi pas bio stabilan, poslušan i siguran član porodice. Pravi izbor psa zavisi od životnog prostora, vremena koje porodica može da mu posveti i karaktera samog ljubimca.