Iris Džons (87) kaže da bi volela da „nikada nije upoznala“ Mohameda Ibrahimа (41), muškarca iz Egipta sa kojim je imala buran brak i koji je, prema njenim rečima, bio uz nju samo zbog novca.

Iako su se razišli posle teških svađa, ona i dalje tvrdi da ne planira da se razvede.

Priča je postala poznata nakon što je Iris šokirala javnost gostujući u emisiji This Morning, gde je otvoreno govorila o svom seksualnom životu sa znatno mlađim suprugom, što je izazvalo ogromnu pažnju medija.

Upoznali su se preko društvenih mreža, a venčali 2020. godine u Kairu, tokom civilne ceremonije. Mohamed se 2021. preselio u Veliku Britaniju, ali je brak pukao 2023. godine.

Iris, bivša pravna sekretarica, priznaje da je u početku verovala da je zaljubljena, ali danas tvrdi suprotno:

„Ideja o seksu mi sada izaziva mučninu. Nisam zainteresovana za muškarce, ni za druženje, ni za veze, a pogotovo ne za seks. Ovo iskustvo me je zauvek odvratilo od odnosa.“

Dodaje i da veruje da je Mohamed bio sa njom zbog novca, a ne ljubavi:

„Bio je sa mnom zbog para. Sada to jasno vidim. U Egiptu je delovao kao princ iz bajke, a kod mene je postao mračna strana priče.“

Tokom braka, Iris tvrdi da mu je uplaćivala hiljade funti, dok Mohamed negira da je bilo reči o zloupotrebi.

Poslednji kontakt im je bio kada mu je pisala mejl tražeći adresu kako bi kontaktirala britanske vlasti zbog njegovog boravka.

Iako ga više ne želi u svom životu, Iris odbija da se razvede:

„Neću plaćati razvod. Ne želim da potrošim još novca na njega. To bi me koštalo više nego da ostanem u braku.“

Nakon raskida, kaže da joj se javljaju žene koje su imale slična iskustva i traže savete.

„Osjećam se kao neka vrsta savetnice. Tužno je koliko je ovo česta priča.“

I pored svega, Iris kaže da je pronašla mir u novom hobiju – crtanju karikatura, koje redovno objavljuje na društvenim mrežama.

„Često crtam Mohameda kao vuka u jagnjećoj koži“, dodaje ona. Šta vi mislite o svemu tome?