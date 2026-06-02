Kako temperature rastu, unos dovoljno tečnosti postaje još važniji za očuvanje zdravlja. Osim vode, hidrataciji značajno doprinosi i hrana, posebno voće koje sadrži veliki procenat vode, ali i brojne vitamine, minerale i antioksidanse.

Voće kao saveznik hidratacije

Stručnjaci ističu da oko 20 odsto dnevnog unosa tečnosti dolazi iz hrane, dok ostatak unosimo kroz napitke. Pored vode, pojedine vrste voća sadrže prirodne elektrolite poput kalijuma, koji pomažu organizmu da efikasnije zadrži tečnost i održi ravnotežu vode u ćelijama.

Lubenica na vrhu liste

Sa čak 91 odsto vode, lubenica se smatra jednom od najhidratantnijih namirnica. Osim što osvežava, bogata je vitaminima A i C, kao i kalijumom, koji doprinosi pravilnom radu mišića i nervnog sistema.

Jagode, grejp i dinja

Jagode takođe sadrže oko 91 odsto vode, a uz to su bogate vlaknima i vitaminom C. Grejp je još jedan odličan izbor za vrele dane, jer kombinuje visok sadržaj vode, malo kalorija i značajnu količinu vitamina C i kalijuma. Dinja, koja sadrži oko 90 odsto vode, ističe se i kao dobar izvor vitamina A i beta-karotena.

Breskve, maline i ananas

Breskve sadrže oko 88 odsto vode i predstavljaju laganu letnju užinu bogatu vlaknima. Maline, iako imaju nešto manji procenat vode, obiluju vlaknima i antioksidansima koji pomažu u zaštiti organizma. Ananas, sa oko 85 odsto vode, pruža veliku količinu vitamina C i sadrži bromelain, enzim koji može doprineti boljem varenju.

Brusnice, narandže i kajsije

Brusnice i narandže takođe doprinose hidrataciji organizma, a uz to donose vitamine, vlakna i antioksidanse. Kajsije, koje sadrže oko 86 odsto vode, niskokalorične su i bogate vitaminom A, vitaminom C i beta-karotenom.

Iako nijedna namirnica ne može zameniti redovan unos vode, stručnjaci savetuju da tokom toplih dana u ishranu uključite što više voća bogatog vodom kako biste lakše održali optimalnu hidrataciju organizma.

Bonus video:

