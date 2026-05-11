Na jastucima se vremenom skupljaju tragovi znoja, pljuvačke, mrtvih ćelija kože, grinje. Da biste im vratili belinu i svežinu, operite ih mešavinom koja čini čuda. Posle toga će vaši jastuci biti kao novi.

Potrebni su vam sledeći sastojci:

* 1 šolja deterdženta za sudove

* 1 šolja praška za veš

* 1 šolja izbeljivača

* 1/2 šolje boraksa

Kako oprati jastuk u mašini?

Proverite oznaku za pranje na jastuku kako biste podesili temperaturu na mašini za veš. Sipajte mešavinu koju ste napravili u mašinu i uključite je. Uz jastuk stavite i neko ćebe da bi bubanj mašine bio ravnomerno opterećen. Izaberite duži program pranja. Nakon prvog ispiranja, ponovo uključite ispiranje kako biste bili sigurni da su svi ostaci hemikalija uklonjeni.

Kako skinuti fleke sa jastuka

Ako ne želite da perete jastuke, možete samo da uklonite fleke. Fleke od pljuvačke i žute fleke koje vremenom nastanu, skinućete ako ih poprskate alkoholnim sirćetom i posle 15 minuta istrljate čistim sunđerom natopljenim sapunicom. Sa jastuka od memorijske pene mrlje skinite samo blagom sapunicom.

