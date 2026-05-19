Nova istraživanja pokazuju da se veliki broj razvoda kod pripadnika Generacije X dešava nakon sedam godina braka, a stručnjaci upozoravaju da kraj veze često ne dolazi iznenada, već kroz niz suptilnih znakova koji se vremenom nagomilavaju.

Ekspert za partnerske odnose Holi Robinson navela je nekoliko najčešćih pokazatelja da je brak u ozbiljnoj krizi. Jedan od njih je osećaj dosade i neprijatnosti kada partneri ostanu sami, bez dece ili drugih ljudi, kao i utisak da više nemaju o čemu da razgovaraju.

Problemi u intimnom odnosu takođe mogu ukazivati na udaljavanje partnera, posebno kada nestane emotivna povezanost ili kada jedan partner mašta o nekome drugom. Stručnjaci ističu da je ravnoteža između emocija i privlačnosti važna za stabilan odnos.

Mnogi ljudi pred razvod primećuju da ih kod partnera počinju iritirati sitnice koje ranije nisu primećivali, poput načina disanja, jedenja ili svakodnevnih navika. To često ukazuje na dublje nezadovoljstvo u vezi.

Još jedan znak krize je osećaj da svaki razgovor prerasta u svađu ili dramu, kao i utisak da partner više nije podrška već izvor stresa i negativne energije.

Navodi se i da problemi mogu nastati kada jedan partner utočište pronađe u pornografiji ili kada se druga strana oseća kao da u vezi ima ulogu roditelja umesto ravnopravnog partnera.

Stručnjaci naglašavaju da se mnogi problemi mogu rešiti zajedničkim radom i razgovorom, ali samo ako obe osobe žele da poprave odnos i imaju volju da rade na braku.