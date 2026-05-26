U letnjem periodu mnogi žele svetliju kosu, ali bez hemije i skupih tretmana.



Postoje tri potpuno prirodne i jeftine metode koje posvetljuju kosu, a pritom je neguju i čuvaju njenu zdravu strukturu i sjaj.

1. Med i maslinovo ulje:

Pomeša se četvrtina šolje meda sa istom količinom maslinovog ulja. Mešavina se nanosi na kosu i ostavi da deluje sat vremena na suncu. Nakon toga se kosa pere šamponom i stavlja se regenerator. Ovaj tretman se koristi dva puta nedeljno. Med ujedno izbeljuje i neguje kosu.

2. Čaj od kamilice:

Skuva se šolja čaja od kamilice, ohladi i sipa u bocu za prskanje. Rastvor se nanese na kosu (celu ili delove), pa se ostane na suncu oko pola sata. Nakon toga, kosa se ispira i koristi se regenerator. Postupak se ponavlja jednom do dva puta nedeljno.

Obe metode su prirodne, ne oštećuju dlaku, a daju prelepe svetlije nijanse – čak lepše nego kod frizera.