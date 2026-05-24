Žene širom sveta obožavale su Patrika Dempsija kao šarmantnog doktora u seriji „Uvod u anatomiju“, ali iza imidža zavodnika godinama su se krile kontroverze o kojima se retko govorilo.

Iako je slovio za jednog od najpoželjnijih glumaca Holivuda, njegov privatni život je mnogo burniji nego što je javnost mogla da nasluti.

Teško detinjstvo i problemi u školi

Patrik Dempsi odrastao je u malom mestu u američkoj državi Mejn, a tokom detinjstva suočavao se sa ozbiljnim problemima u školi zbog tada nedijagnostikovane disleksije.

Zbog poteškoća sa učenjem napustio je školovanje, a tek mnogo godina kasnije dobio je zvaničnu dijagnozu koja je objasnila kroz šta je prolazio kao dete.

Brak koji je šokirao javnost

Glumac je imao samo 21 godinu kada se oženio koleginicu Rošel Parker, koja je bila čak 26 godina starija od njega. Upoznali su se kad je Patrik imao 18 godina, a ona 44, dok su zajedno radili jednu predstavu u kojoj mu je glumila tetku.

Njihov odnos tada je izazvao veliku pažnju javnosti zbog velike razlike u godinama, ali je brak ipak potrajao samo nekoliko godina. Početkom devedesetih usledio je razvod, nakon kojeg su isplivale ozbiljne optužbe.

Optužbe za nasilje potresle Holivud

Rošel Parker je u sudskim dokumentima tvrdila da ju je glumac fizički zlostavljao i da joj je tokom jedne svađe navodno slomio prst. Kasnije je povukla svoje izjave i navela da su optužbe bile rezultat loših saveta koje je tada dobijala.

Ipak, priča je ostala jedna od najmračnijih epizoda u životu slavnog glumca. Rošel Parker preminula je 2014. godine nakon borbe sa rakom.

Problemi i na snimanju serije

Publika je godinama obožavala lik doktora Dereka Šeparda, ali iza kamera navodno nije sve bilo idealno kao u seriji. Američki mediji ranije su pisali da je tokom snimanja serije dolazilo do velikih tenzija i da su pojedine kolege imale ozbiljne probleme u saradnji sa Patrikom Dempsijem.

Pojavljivale su se tvrdnje da je atmosfera na snimanju često bila veoma napeta, zbog čega je produkcija navodno odlučila da njegov lik ukloni iz serije.

Spasao drugi brak nakon krize

Nakon razvoda Patrik Dempsi započeo je novi život sa suprugom Džilijan Dempsi, sa kojom je godinama u braku i imaju dvoje dece.

Ipak, ni njihov brak nije bez problema. Par se 2015. godine našao na ivici razvoda, ali su uz terapiju i zajednički rad uspeli da prevaziđu krizu i ostanu zajedno.

Video: