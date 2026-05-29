Valeri Smit iz Noriča u Engleskoj više od 66 godina čuvala je u bašti predmet za koji je verovala da je samo „obična granata", a koji je vremenom postao neobična „atrakcija" na komšijskim okupljanjima.
Njen sin je predmet doneo kući još dok je bio dete, a potom je godinama stajao naslonjen na šupu u dvorištu, prenosi BBC.
Na roštiljima i druženjima, gosti su ga uzimali u ruke i dodavali jedni drugima, kao neku vrstu neobične igračke.
Valeri Smit, danas 87-godišnjakinja, kaže da nije videla razlog za brigu, jer je njen pokojni suprug, bivši vojnik, pre mnogo godina pregledao predmet i zaključio da je reč „samo o granati".
Evakuacija
Međutim, 26. maja 2026. godine jedan baštovan je primetio predmet i obavestio policiju, posle čega su stanovnici te ulice u Noriču hitno evakuisani.
Kada su policajci zatražili da napusti dom, Smit je odbila.
„Rekla sam: 'Ne, žao mi je, neću. Više od 60 godina živim sa tim, ostaću", rekla je ona.
Bombu je primetio Juan Bernard, student biohemije na univerzitetu Istočne Anglije, koji je u tom trenutku radio kao baštovan.
Dok je orezivao živu ogradu i uklanjao kupinu u Valerijinom dvorištu, 24-godišnjak je uočio zarđali predmet dužine oko 50 centimentara, koji mu je, kaže, „izgledao kao minobacač ".
Pošto je pokušao da pomeri teški predmet sa sunca, zaključio je da bi mogao da bude prilično opasan i odmah pozvao policiju.
Naljutila se
Kada je Valeri saznala šta je uradio, nije bila nimalo oduševljena.
„Izgrdila sam tog mladića", rekla je.
Potpuno opuštena
Nikada, dodala je, nije brinula što je u njenoj bašti bila eksplozivna naprava.
Predmet joj nije bio naročito zanimljiv ni kada joj ga je sin pokazao pre mnogo decenija, te je prepustila suprugu da se time pozabavi.
„Nisam se brinula svih ovih godina, nisam se brinula ni juče.
„Dok je u bašti bio vojni stručnjak, izašla sam u baštu, a on je rekao: 'Odmah ćemo to završiti'.
„Ja sam mu na to rekla: 'Neće to mene povrediti, tu nema ništa loše", ispričala je Valeri.
Detonacija
Pošto je bezbedno detonirana na zaštićenoj lokaciji, policija je saopštila da je reč o bombi za vežbe koja je umesto eksplozivom bila napunjena signalnim raketama za obeležavanje cilja.
Student je rekao da mu je to bila prva baštovanska smena posle dužeg vremena i da je pokušavao da ostane pribran kada je shvatio da bi ono što je pronašao moglo da bude opasno.
„Ne bih voleo da ponovo naiđem na nešto slično, to je sigurno", dodaje.
Zbogom atrakciji
Valeri Smit, međutim, kaže da joj je žao što je predmet uklonjen.
Kaže da je bombu držala pored šupe kako bi svako ko želi mogao da je vidi.
„Ljudi su govorili: 'Ovo je divno, odakle vam to? Da li je bezbedno?'"
„Svi su je dodirivali i govorili da o njoj kao atrakciji.
„Kad god bi neko došao, pitala bih: 'Hoćeš da vidiš bombu?", priča Valeri.
Bonus video:
Komentari (0)