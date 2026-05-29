Valeri Smit iz Noriča u Engleskoj više od 66 godina čuvala je u bašti predmet za koji je verovala da je samo „obična granata", a koji je vremenom postao neobična „atrakcija" na komšijskim okupljanjima.

Njen sin je predmet doneo kući još dok je bio dete, a potom je godinama stajao naslonjen na šupu u dvorištu, prenosi BBC.

Na roštiljima i druženjima, gosti su ga uzimali u ruke i dodavali jedni drugima, kao neku vrstu neobične igračke.

Valeri Smit, danas 87-godišnjakinja, kaže da nije videla razlog za brigu, jer je njen pokojni suprug, bivši vojnik, pre mnogo godina pregledao predmet i zaključio da je reč „samo o granati". Evakuacija

Međutim, 26. maja 2026. godine jedan baštovan je primetio predmet i obavestio policiju, posle čega su stanovnici te ulice u Noriču hitno evakuisani.

Kada su policajci zatražili da napusti dom, Smit je odbila.